Manchester City rechaza oferta del Barcelona por una de sus estrellas.

Después de contratar al mediocampista alemán, ílkai Gündogan, el Barcelona quiere a otro futbolista del Manchester City que fue pieza fundamental para ganar la Champions League la temporada pasada, sin embargo, el City se ha negado a la primera oferta de los culés que intentaban una cesión con opción a compra por 58 millones de euros.

Se trata de Bernardo Silva, el portugués participó en 55 partidos la temporada pasada con el Manchester City, consiguiendo el título de liga, Champions y FA Cup, el mediocampista participó en 15 goles y fue pieza clave en el 11 titular de Pep Guardiola.

El jugador quiere salir.

Según medios ingleses Silva ha informado a la directiva su deseo por jugar en el Barcelona, sin embargo, el lusitano tiene contrato hasta 2025 con los “Citizens” y el club lo considera fundamental en la plantilla, el mismo entrenador habría pedido que no saliera de la institución, incluso hoy fue titular en la Community Shield frente al Arsenal.

Guardiola mandó un mensaje contundente a los blaugranas y al jugador en conferencia de prensa, en donde habló de los jugadores que se han ido y podrían salir del campeón de europa.

“Sobre Walker y Bernardo, qué puedo decir…. Son jugadores muy importantes para nosotros y los queremos aquí sí o sí. Vamos a hacer todo lo posible para que se queden. Bernardo no es como Gündogan, que terminaba contrato. Él tiene contrato aquí. Queremos que se quede porque él quiere quedarse. Reemplazar a estos jugadores es muy muy difícil. Hemos perdido a dos jugadores increíbles, como Gündogan y Mahrez, que en las temporadas anteriores han sido importantísimos. Pero no quiero jugadores que no quieran estar aquí. Si lo quieren, necesitamos que haya una oferta buena y no la tenemos. Si lo quieren, se subirán a un avión, vendrán aquí, hablarán con nuestro director deportivo para llegar a un acuerdo”, explicó el técnico español.

La oferta del Barcelona

Los 58 millones de euros están muy lejos de ser una oferta que considere el club inglés, el Barcelona podría aumentar el precio de hacerse oficial el fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint Germain, en donde el club culé se embolsará más de 50 millones, por lo que Silva sería el principal objetivo para suplir la posición.