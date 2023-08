El agente de Sadio Mané revela el motivo de la salida del Bayern Munich

Sadio Mané es otra de las estrellas del futbol europeo que llegó al futbol de Arabia Saudita este verano, el equipo árabe pago 30 millones de euros por el senegales, sin embargo, el agente del jugadore reveló el principal motivo por el que el Bayern dejó ir al futbolista africano.

“Vender a Mané no fue una decisión futbolística. Su sueldo molestaba a los alemanes, no entendían que un africano llegara al club y se convirtiera en el mejor pagado, así que querían deshacerse de él. No tiene nada qué demostrar a los alemanes; no se convirtió en lo que es gracias al Bayern, sino gracias al Liverpool. En el Bayern fueron unos malagradecidos”, aseguró Bacary Cissé, agente de Mané.

Te puede interesar: La millonaria oferta que el West Ham habría hecho por Edson Álvarez

La bronca entre Mané y Sané

Otro de los motivos fue la pelea que tuvo el senegales con el extremo del conjunto bávaro Leroy Sané, luego de la derrota en los cuartos de final de la Champions League contra el Manchester City por 3-0, en donde al final del enncuentro Sané y Mané tuvieron una discusión que llegó hasta los golpes en el vestidor.

“Cualquiera con conocimiento del futbol europeo sabe que Sané es un tipo condescendiente, mientras que Sadio es muy tranquilo. Lo ha demostrado allá donde ha jugado. Sané superó los límites”, aseguró Cissé.

Los números en el Bayern

Mané llegó como uno de los refuerzos bomba el año pasado al conjunto alemán, luego de grandes temporadas con el Liverpool en la Premier League en donde conquistó absolutamnete todo en Inglaterra, incluso la Champions League y un Mundial de Clubes, situación que llevó al Bayern a pagar 32 millones de euros por él y convertirlo en el futbolista mejor pagado del equipo.

Dicha situación no gustó mucho en el plantel y a pesar de los 12 goles y 6 asistencias que registró el senegales en la temporada, el club de Múnich prefirió dejar ir a la estrella africana por menos de lo que pagó por él, Mané ahora es compañero de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita y cobra una cifra cercana a los 40 millones de euros por año.

Te puede interesar: La estrella de América que interesaría al FC Barcelona