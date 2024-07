Erik ten Hag firma la paz con uno de sus jugadores: “Todos cometemos errores”

Erik ten Hag tendrá una nueva oportunidad para dirigir exitosamente al Manchester United, luego de los constantes tropiezos y problemas dentro del vestidor y al parecer ha decidido firmar la paz con sus jugadores desde el arranque de la temporada.

El primero con el que ha entablado diálogos de paz ha sido con Jadon Sancho, jugador que fue separado de la institución en la temporada pasada acusado de falta de profesionalismo y que derivó en su salida del equipo con rumbo al Borussia Dortmund como préstamo.

Jadon Sancho y Erik ten Hag firman la paz

Sancho está de regreso en Old Trafford, más forzosamente ante la negativa de los clubes de pagar la costosa carta que pedían en el United por el delantero, por lo que tendrá que convivir con Erik ten Hag y no hay otra manera que no sea armoniosa.

“Hablamos bien. Todo el mundo puede cometer un error. Trazamos una línea y seguimos adelante. Este club necesita buenos jugadores y una cosa es segura: Jadon lo es. Espero que haga ‘click’ y contribuya a nuestro éxito”, dijo ten Hag, entrenador del Manchester United.

Y para muestra de que los malos entendidos han quedado en el pasado, el director técnico del Manchester United ha mandado de titular a Jadon Sancho en el primer partido de la pretemporada que sostuvieron los Red Devils ante el Rangers de Escocia que ganaron los ingleses por 2-0.

Con la confianza del entrenador en sus espaldas, ganarse un lugar en el equipo titular será cuestión de Jadon Sancho, pero no será sencillo ya que tendrá que competir contra Antony, Rashford, Alejandro Garnacho, Diallo y Pellistri.

