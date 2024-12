Manny Pacquiao, ingresará al Salón Internacional de la Fama del Boxeo

The IBHOF Class of 2025 announced! @MannyPacquiao @5XPAZ Michael Nunn @KikachavezOf Anne Sophie Mathis, Mary Jo Sanders Kenny Bayless, Al Gavin, Harry Gibbs @CommishRandyG Ross Greenburg, Rodrigo Valdez, Cathy Davis & Owen Swift to honored. More info here https://t.co/SvGyIacKpZ pic.twitter.com/HFFChGWk1a