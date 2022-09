Manuel Negrete revela quien debe ser el atacante titular en Qatar 2022

Manuel Negrete fue uno de los futbolistas que llevó a México a su único quinto partido. El exjugador de la Selección Mexicana, es recordado por aquella media tijera contra Bulgaria, que es considerado por la FIFA como el gol más bonito en la historia de las Copas del Mundo.

Para Negrete hoy está mejor posicionado Henry Martin que Santiago Giménez para tomar la delantera de la Selección Azteca en Qatar 2022.

¿Para Henry Martín es obligación golear a la Selección de Surinam?

Henry Martín por encima de Santi Giménez

“Yo creo que está encima inclusive un Henry Martin del América y está jugando muy bien, en ritmo y trabajando muy bien y no porque me guste o porque le vaya, pero es también el equipo que está haciendo un mejor futbol”, dijo Manuel.

El excanterano de Pumas también asegura que entre más pronto den la lista final, será mejor para que los jugadores puedan ir pensando desde ya en lo que será el cuadro titular para la Copa del Mundo.

“No nada más es prepararse en el aspecto físico o futbolístico de la convivencia es el nervio de estar concentrado, la adrenalina, todo el tiempo me parece todo muy ajustado, ya podemos pensar en jugar con Perú y Colombia pero no sabemos qué selección va a estar contra Perú y mucho menos contra Colombia, yo creo que con una lista que debe estar con el entrenador y podemos estar más tranquilos en ese sentido”, comentó Negrete.

Por otro lado, el ex jugador de Pumas se animó a hablar sobre los jugadores que militan en Europa. Para él es más importante que lleguen con un buen ritmo y gran cantidad de minutos en sus clubes.

“Hay jugadores interesantes que están participando en Europa, pueden estar allá pero necesitamos ritmo y que estén en ritmo de juego porque no es lo mismo que estar en Europa que estar sentado por muchas situaciones en las que tú quieras y no es lo mismo estar en un campeonato estar activo con ritmo importante, porque hoy necesitamos a todos los jugadores con capacidad y con calidad a un ritmo adecuado para una copa del mundo”, aseguró el ex seleccionado nacional.

Finalmente, aprovechó para hablar sobre lo que fue su debut e inicios con Pumas, club que cumple 68 años de historia.

“El debut contra unión de curtidores, me quedaría con el campeonato mundial universitario, parte de esa gran historia de la universidad porque en ese momento representamos a universidad”, sentenció Manuel Negrete.

