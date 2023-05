La vez que Maradona quiso contratar a Lozano para su equipo

El Chucky Lozano hizo historia en Italia con el Napoli, pues después de 33 años sin ganar el Scudetto, el cuadro napolitano logró coronarse en el país de la bota con amplia superioridad durante la campaña.

La última ocasión que esto sucedió fue en la etapa del fallecido Diego Armando Maradona, quien en vida pidió en reiteradas ocasiones a Lozano para el Napoli, el equipo de sus amores.

Gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano en el México vs Jamaica en el Estadio Azteca

El “Pelusa” se convirtió en ídolo en Nápoles y su opinión fue tan fuerte que al tiempo el “Chucky” se vistió con los colores azules en 2019.

Un año antes, el “10” había declarado su admiración por el juego de Hirving, esto tras su actuación en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Me gustó (Hirving) Lozano, el de México. Me lo llevaría, depende todo del presupuesto, pero no hay problema, lo hablaremos y me llevaría a Lozano”, comentó el campeón del mundo en 1986 en la emisión ‘De la mano del Diez'.

Maradona quiso llevar al canterano de Pachuca a su equipo el Dynamo Brest, pero no sucedió.

Maradona aplaudió la llegada de Lozano al Napoli

La oportunidad de su vida le llegó al jugador azteca y de la mano de Carlo Ancelotti, quien también mencionó públicamente su admiración por el “Chucky” concretó su pase al cuadro italiano.

“Me encanta el Chucky (Lozano), con su presencia el Napoli va a tener delantero para rato“, confesó Maradona tras llegada del mexicano, quien se convirtió en el fichaje más caro en la historia del club.