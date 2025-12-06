Maranhao, el jugador que llegó a Cruz Azul sin saber escribir; así firmaba papeles

Hace más de una década Cruz Azul fichó al que, en teoría, era una de las joyas del futbol brasileño. Maranhao llegó a La Noria como respuesta al deseo del club de poder sumar un título más de Liga BBVA MX, aunque vale decir que la situación no fue la que él y el club esperaban.

Maranhao tuvo pequeños destellos de calidad, sobre todo, por los desbordes que logró en su etapa en Cruz Azul; sin embargo, probablemente lo que más se recuerda de él fue la anécdota que uno de sus compañeros compartió en donde aseguró que el brasileño no sabía escribir.

¿Maranhao no sabía escribir? Esto dijo uno de sus compañeros en Cruz Azul

Hace unos meses, Emanuel, el Tito Villa, protagonizó una entrevista con Yosgart Gutiérrez, ambos exfutbolistas que formaron parte de Cruz Azul. El argentino coincidió con Maranhao durante una linda etapa en el club, por lo que compartió una anécdota que pocos sabían de él.

De acuerdo con sus palabras, en un vuelo en donde ambos se sentaron juntos Maranhao le solicitó que llenara la forma migratoria porque él no sabía escribir. El argentino le mostró la forma en cómo hacerlo y, al final, el brasileño únicamente tuvo que poner la “M” de Maranhao en su firma.

Cabe decir que, más allá de sus actuaciones en el campo, otra de las cosas que caracterizó la instancia de Maranhao en México fue el haberse casado. Tristemente para su causa, nunca pudo ser el elemento que la directiva deseaba, por lo que salió más pronto que tarde de la institución.

¿Cuántos goles registró Maranhao con Cruz Azul?

Después de brillar en el Bahia de su país natal, Cruz Azul fichó a Maranhao por un costo cercano a los dos millones de euros , de acuerdo con Transfermarkt. La fuente menciona que, en su etapa en el futbol mexicano, el brasileño acumuló una anotación y siete pases a gol en 44 encuentros disputados.

