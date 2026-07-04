Inglaterra le pasa la presión a México previo a los Octavos de Final: “Favoritos”

Este domingo 5 de julio, México e Inglaterra se van a estar enfrentando en el marco de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un enfrentamiento que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México. Contemplando esta situación, Marc Guehi entregó unas inesperadas declaraciones sobre el reto que enfrentará en este tramo del certamen.

En diálogo con el sitio oficial de la FIFA, el jugador de 25 años indicó: “Sabemos que son un buen equipo y que tienen a la afición de su lado, así que será un partido muy intenso”.

“Pero será una prueba divertida. Diría que son los favoritos. Juegan en casa y conocen mucho mejor el ambiente. No han encajado ningún gol hasta ahora y tienen un récord perfecto”, aseguró.

En esta línea el deportista reconoció que le encantan este tipo de torneos debido a la presión y el clima que provocan los fanáticos. “Creo que sacará lo mejor de nosotros y estamos preparados para ello”.

“Las condiciones son más favorables para ellos, pero eso no es excusa. Somos jugadores de primer nivel, somos Inglaterra. Creo que no será un problema para nosotros”, cerró.

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¿Cuál fue el camino de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El conjunto europeo comenzó su actual campaña con un imponente triunfo por 4 a 2 sobre Croacia en lo que fue su debut mundialista. En la segunda jornada empataron 0 a 0 frente a Ghana.

Para la tercera fecha de la Fase de Grupos no tuvieron ningún tipo de dificultad para quedarse con el triunfo por 2 a 0 ante los panameños. Ya en la instancia de los 16avos de final se encontraron con Congo, combinado nacional que perdió este partido 2 a 1 en su contra.

Ahora ante los mexicanos, pretenden conseguir un resultado que les permita convertirse en el rival de la serie que definirán brasileños y noruegos.