La marca histórica que puede alcanzar Gignac en la Liga BBVA MX

André Pierre Gignac, es sin ninguna duda ya una leyenda de los Tigres y del futbol mexicano, pero está cerca de convertirse en una figura absoluta, ya que está a 40 goles de igualar el récord histórico que sustenta José Saturnino Cardozo como máximo goleador oficial con un solo club en la Liga BBVA MX.

Con 217 anotaciones acumuladas desde su llegada en 2015, el francés de 39 años sigue escribiendo y ampliando su legado en el balompié azteca, siendo el único de este selecto grupo que aún se mantiene en activo.

La élite de los goleadores históricos

El ranking de máximos anotadores con un mismo equipo en México lo lidera:

1. José Cardozo (Toluca): 258 goles

2. Gignac (Tigres): 217

3. Jared Borgetti (Santos): 205

4. Carlos Hermosillo (Cruz Azul): 198

Lo extraordinario del caso de Gignac es su longevidad y consistencia por muchos años. Mientras otros ídolos colgaron las botas a una edad prematura, el europeo mantiene un ritmo envidiable. Pese a que en los últimos torneos las lesiones han mermado sus actuaciones, André sigue convirtiéndose en pieza clave del proyecto de los de la Sultana del norte.

¿Será Gignac el máximo goleador de la Liga BBVA MX?

La gran incógnita es que si Gignac podrá acercarse o igualar a Cardozo. Con un promedio de más de 10 goles por temporada, el factor que le podría impedir alcanzar esta marca sería la edad ya que al rozar los 40, cada partido es un desafío físico, con sus cambios con la titularidad y la banca la obtención de la marca parece una misión difícil.

