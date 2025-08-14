¿Mal augurio al América? Los títulos que ha ganado Saint-Maximin en su carrera

Con el Apertura 2025 ya iniciado el Club América oficializó el fichaje del atacante francés Allan Saint-Maximin, quien aterrizó en la Liga BBVA MX con un currículum que lo llevó por Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Saudi Pro League y la Superliga de Turquía.

Se convirtió en el quinto refuerzo del conjunto azulcrema para la actual campaña y desde su llegada a la capital mexicana ha causado furor entre la afición, aunque llegara en un estado físico que lo puede mantener fuera de la actividad durante varias semanas.

La trayectoria de Allan Saint-Maximin antes de llegar al América

Saint-Maximin debutó en 2013 y rápidamente llamó la atención por sus aptitudes físicas, que destacan sobre todo la velocidad y el desequilibrio al ataque. Tuvo paso por el Monaco, por el Hannover 96 y después por el Bastia, donde se conslidó como el extremo titular. Su siguiente paso fue el OGC Nice (2017-2019), donde acumuló 64 apariciones ligueras y nueve goles antes de dar el salto a la Premier League. En agosto de 2019 fichó por el Newcastle United, club en el que se convirtió en favorito de la afición por su impacto inmediato: 111 partidos de liga y 12 goles, además de actuaciones decisivas en FA Cup y noches recordadas en St James’ Park. En 2022 ganó el premio al mejor gol del mes.

En el verano de 2023, Newcastle lo transfirió al Al-Ahli de Arabia Saudita, con el que disputó 30 encuentros de liga (4 goles) en la 2023-24. Un año después, en julio de 2024, Al-Ahli lo cedió a préstamo al Fenerbahçe de José Mourinho para la temporada 2024-25. Con los canarios jugó competencias europeas y la Süper Lig, pero el título doméstico fue para Galatasaray, por lo que Fenerbahçe no levantó la liga ni la copa en ese curso. Después se dio su llegada al Club América, al que llegó en calidad de préstamo por un año.

Allan Saint-Maximin no ha ganado ni un campeonato en su carrera

Desde que se dieron a conocer los rumores de su llegada, la afición azulcrema mostró ilusión por hacerse de los servicios del atacante, pero ha habido cosas que han disminuido dicho entusiasmo y una de ellas es que Allan Saint-Maximin nunca ha ganado un título en su carrera. Ha participado en finales y ha peleado por títulos, pero no registra títulos colectivos como profesional hasta su llegada al América.

Con Newcastle fue subcampeón de la Carabao Cup 2022-23 (derrota 2-0 ante Manchester United en Wembley). En Turquía 2024-25, los trofeos domésticos quedaron en manos de Galatasaray (liga y copa), por lo que tampoco alzó trofeo con Fenerbahçe. Ahora es Águila, y aunque él mismo ha dejado claro que luchará por títulos, su sequía en 12 años de carrera puede ser un factor preocupante.