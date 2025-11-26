Raúl Jiménez ha sonado mucho pero, ¿realmente es valioso en el mercado? Este es su bajo precio en 2025

En los últimos tiempos, mucho se ha hablado acerca de Raúl Jiménez –cuyo sueldo se compara con el de Santiago Gimenez– y su presencia en el futbol europeo. Sin embargo, una de las cosas que muchos están ignorando es cómo bajó considerablemente su valor de mercado en los últimos, a tal punto de tener un precio bajo en este 2025.

Aunque Jiménez tiene más goles que Santi Gimenez en Europa (por edad y cantidad de tiempo allí), lo cierto es que su valor de mercado ha caído mucho. De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en precios de futbolistas, Raúl está tasado en 5 millones de euros en este 2025. Es ‘bajo’ porque supo costar 10 veces más.

Así bajó el precio de Raúl Jiménez en Europa

En marzo de 2020, cuando todavía era jugador del Wolverhampton, el valor de mercado de Raúl Jiménez ascendía hasta los 50 millones de euros (más de mil millones de pesos mexicanos). Sin embargo, desde entonces solo ha ido decreciendo, a tal punto de estar en su mínimo precio histórico, al menos desde su llegada a Europa. Claro, eso no quita que es un crack.

Cabe destacar que en julio del 2023 el Fulham invirtió poco más de 6 millones de euros en el fichaje del delantero mexicano con pasado en el Club América. Desde entonces, los números del punta de 34 años no son malos ni mucho menos, pero son propios de un futbolista que se desempeña en un equipo chico en una liga tan competitiva como la Premier League.

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, los números de Raúl Jiménez dicen que tiene 24 goles en 86 partidos jugados (61 encuentros disputados como titular). Además, aportó 4 asistencias, recibió 9 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión.

El contrato de Raúl Jiménez en el Fulham de Inglaterra

El vínculo que une al mexicano con el equipo inglés fue firmado en 2023 y renovado en mayo de 2025, por lo que el vínculo actual entre Raúl Jiménez y el Fulham es hasta junio de 2026. Es decir, le quedan poco más de 6 meses en la institución.

