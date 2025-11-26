deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
Premier League
Nota

Raúl Jiménez ha sonado mucho pero, ¿realmente es valioso en el mercado? Este es su bajo precio en 2025

El valor de mercado de Raúl Jiménez ha bajado mucho a pesar de estar en Europa

Raúl Jiménez ha sonado mucho pero, ¿realmente es valioso en el mercado? Este es su bajo precio en 2025
Raúl Jiménez y su bajo precio.
Diego Gonzalez
Premier League
Compartir

En los últimos tiempos, mucho se ha hablado acerca de Raúl Jiménez –cuyo sueldo se compara con el de Santiago Gimenez– y su presencia en el futbol europeo. Sin embargo, una de las cosas que muchos están ignorando es cómo bajó considerablemente su valor de mercado en los últimos, a tal punto de tener un precio bajo en este 2025.

Aunque Jiménez tiene más goles que Santi Gimenez en Europa (por edad y cantidad de tiempo allí), lo cierto es que su valor de mercado ha caído mucho. De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en precios de futbolistas, Raúl está tasado en 5 millones de euros en este 2025. Es ‘bajo’ porque supo costar 10 veces más.

Raúl Jiménez en el Fulham
Instagram Raúl Jiménez / @raulalonsojimenez9

Así bajó el precio de Raúl Jiménez en Europa

En marzo de 2020, cuando todavía era jugador del Wolverhampton, el valor de mercado de Raúl Jiménez ascendía hasta los 50 millones de euros (más de mil millones de pesos mexicanos). Sin embargo, desde entonces solo ha ido decreciendo, a tal punto de estar en su mínimo precio histórico, al menos desde su llegada a Europa. Claro, eso no quita que es un crack.

TE PUEDE INTERESAR:

Cabe destacar que en julio del 2023 el Fulham invirtió poco más de 6 millones de euros en el fichaje del delantero mexicano con pasado en el Club América. Desde entonces, los números del punta de 34 años no son malos ni mucho menos, pero son propios de un futbolista que se desempeña en un equipo chico en una liga tan competitiva como la Premier League.

Raúl Jiménez
REUTERS

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, los números de Raúl Jiménez dicen que tiene 24 goles en 86 partidos jugados (61 encuentros disputados como titular). Además, aportó 4 asistencias, recibió 9 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión.

El contrato de Raúl Jiménez en el Fulham de Inglaterra

El vínculo que une al mexicano con el equipo inglés fue firmado en 2023 y renovado en mayo de 2025, por lo que el vínculo actual entre Raúl Jiménez y el Fulham es hasta junio de 2026. Es decir, le quedan poco más de 6 meses en la institución.

Raúl Jiménez
Mexicanos en el Mundo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Pep Guardiola campeón Premier League Manchester City.jpg
Premier League
Pep Guardiola seguirá siendo el técnico del Manchester City
Thomas Tuchel fue despedido por el Chelsea
Premier League
Video: Así fue el despido de Thomas Tuchel del Chelsea
gol jimenez.png
Premier League
VIDEO: El golazo desde fuera del área de Raúl Jiménez en Premier League ante el Newcastle
Raúl Jiménez gol al Liverpool
Premier League
El gol de Raúl Jiménez contra el Liverpool ¡Para que van Dijk lo tenga bien presente!
Raúl Jiménez gol Wolves vs Manchester City
Premier League
¡Golazo de Raúl Jiménez al Manchester City, en VIDEO!
poster_f8fccb41d6e647a89eedec8a9ca26338.jpg
Premier League
Timo Werner debuta con gol a los 3 minutos
Raúl Jiménez
Premier League
El video de Raúl Jiménez con el que convence a la Juventus y Cristiano Ronaldo
calles.png
Premier League
¡Aficionados de Liverpool salieron a las calles a celebrar el título de Premier League!
¡El emotivo video del Liverpool tras ser campeón de la Premier League!
Premier League
¡El emotivo video del Liverpool tras ser campeón de la Premier League!
poster_be39bb0d9264495ea7211e7dbec00b6e.jpeg
Premier League
¡El Chelsea le dice adiós al Liverpool!
×
×