Un marcador negro revela los secretos más profundos de PlayStation

La compañía de Sony ha cometido un grave error al filtrarse información confidencial durante la audiencia en la Comisión Federal de Comercio en contra de Microsoft por su adquisición de Activision, en el documento filtrado, redactado por el director de PlayStation, Jim Ryan, se revelan datos relevantes que han causado revuelo en la industria.

El escrito revela los ingresos generados por la compañía gracias a la franquicia Call of Duty, así como los costos de producción de algunos juegos exclusivos de la consola, curiosamente, los documentos parecen haber sido remarcados con un marcador negro, lo cual resalta sobre el texto y permite una fácil visualización de la información.

¿Cuánto cuesta la producción de juegos de PlayStation?

Entre los datos filtrados se encuentran los costos de producción de dos juegos exclusivos destacados, Horizon Forbidden West tuvo un costo de $212 millones durante cinco años y contó con la participación de 300 empleados, por su parte, The Last of Us Part II tuvo un costo de $220 millones y fue desarrollado por alrededor de 200 empleados.

En el documento filtrado, se expone la preocupación de Sony ante la adquisición de Activision por parte de Microsoft. Existe el temor de que Microsoft pueda convertir Call of Duty en una exclusiva o tomar decisiones que afecten negativamente a los usuarios de PlayStation, además, se revela que solo en los Estados Unidos, Sony generó ingresos por un valor de $800 millones de dólares en el año 2021.

Este incidente ha generado un gran revuelo en la industria de los videojuegos, ya que la filtración de información confidencial revela detalles financieros importantes de Sony y pone en evidencia la preocupación de la compañía ante la adquisición de Activision por parte de su competidor, el futuro de Call of Duty y su relación con las consolas PlayStation se ha vuelto aún más incierto, y los jugadores esperan ansiosos por conocer cómo se resolverá esta situación.