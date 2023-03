Marcel Ruiz y el “desconocido” Diego Cocca que le avisó de su convocatoria con la Selección Mexicana

Marcel Ruiz fue uno de los 34 jugadores convocados por Diego Cocca en su primera lista con la Selección Mexicana de cara a los encuentros de la Nations League de la CONCACAF, donde México visitará a Surinam y recibirá a Jamaica en el Estadio Azteca.

Ruiz fue fundamental en el pasado torneo con el Toluca

El mediocampista del Toluca se volvió un titular indiscutible a su llegada a los Diablos Rojos en verano del 2022, siendo una pieza clave en el gran semestre que hicieron los escarlatas en el Apertura 2022, donde llegaron a la final, en la cual cayeron frente al Pachuca; sin embargo Marcel fue uno de los mejores mexicanos en la Liga BBVA MX.

“Estoy muy contento por la oportunidad que se me brinda después de muchos años de trabajo y de esfuerzo, es algo que siempre había querido, que siempre lo había dicho en todas las entrevistas, que era uno de mis grandes sueños y pues muy contento; hace como uno o dos días, me llegó un mensaje de un desconocido y era el profe (Diego Cocca); ya me marcó y me dio la noticia y estoy muy contento”, respondió Ruiz sobre su primera convocatoria con la selección mayor de México.

El 14 de los Diablos Rojos confesó que tuvo una charla con el estratega argentino Diego Cocca previo al anuncio oficial de su convocatoria, donde tuvo la oportunidad de hablar con el nuevo encargado de dirigir a la Selección Azteca.

“Que me había visto jugar y que por eso era mi llamado, yo nada más le expresé mi gratitud y que estoy muy contento del llamado, de la oportunidad y habrá que tratar de aprovecharlo de la mejor manera, ahora que somos muchos jugadores y que se viven dos partidos que son oficiales”, confesó en relación a la llamada telefónica que tuvo con Diego Cocca durante la semana.

Duelo previo de Marcel Ruiz con el Toluca

Antes de concentrarse en el CAR con el resto de los convocados de México, Marcel Ruiz visitará la que fue su casa en fuerzas básicas y donde debutó en la Liga BBVA MX, el Estadio Corregidora para enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro.

