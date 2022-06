Marcelo se despide del Real Madrid entre lágrimas y títulos

Madrid, España. Entre lagrimas el brasileño Marcelo se despidió del Real Madrid después de 16 años de estar en el club en donde consiguió 25 títulos que le convirtieron en el jugador más laureado de la historia del equipo merengue.

Luego de ver un video con todos sus logros, jugadas y goles inolvidables, momentos para el recuerdo eterno del madridismo, y escuchar los elogios del presidente Florentino Pérez, a Marcelo le costó contener la emoción desde su primera palabra.

“Quería agradecer al club, a los compañeros que he tenido (rompe a llorar), la suerte de jugar durante todos estos años, a los entrenadores, a los utileros que para mí son como familia, la gente que trabaja en la residencia, los miembros de seguridad, los que trabajan por detrás y hacen el trabajo sucio. Nosotros solo nos dedicamos a jugar al futbol y para que lo hagamos bien, hay un trabajo por detrás que aprendí en el Real Madrid”, declaró como reconocimiento a los trabajadores del club.

Marcelo es el jugador con más títulos en el Real Madrid

“Quiero agradecer al mejor club del mundo por poder disfrutar de esto. Estamos haciendo lo que nos gusta y lo tenemos todo para disfrutar. He despertado todos los días de mi vida con la alegría de estar en el mejor club del mundo hacer historia y que mis hijos vean que fui capaz de jugar en el mejor sitio posible”, adjunto el sudamericano.

Marcelo agradeció a su esposa y familia por el apoyo que le han dado en todos estos años en el mundo del futbol.

El brasileño pidió que fuese un día bonito pese a las emociones, orgulloso de la imagen que deja en el madridismo. “No es un día triste, es de alegría. Lloramos por las emociones y la memoria. Salgo con la cabeza alta, mi familia está muy orgullosa de mí. Soy un afortunado, todo lo he conseguido con trabajo, con talento y he tenido la suerte de tener a mi gente al lado. Miro los títulos y veo que he hecho lo que tenía que hacer”.

“He llegado siendo un niño y me voy siendo un hombre con mucha alegría”, finalizó Marcelo antes de ser galardonado con la insignia de oro y brillantes del Real Madrid y posar con todos los títulos conseguidos.