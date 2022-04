Marcelo Flores revela a qué equipo mexicano apoya

Marcelo Flores, jugador del Arsenal en Inglaterra, ha lanzado una noticia que impactó a miles de aficionados, pues reveló a qué equipo del futbol mexicano apoya, amor que nació gracias a su padre y que hasta el momento conserva.

El joven jugador del Arsenal estará presente con la Selección Mexicana el próximo 27 de abril cuando se midan a Guatemala, duelo que dará inicio con su preparación de cara al Mundial de Qatar 2022 y que podrás disfrutar en vivo por Azteca 7.

¿A qué equipo mexicano apoya Marcelo Flores?

En entrevista con un medio nacional, Marcelo Flores comentó que su equipo actualmente no juega en la Liga BBVA MX, pero sí es uno de los históricos del país, pues apoya a los Potros de Hierro del Atlante.

“Creo que al Atlante, porque ahí jugó mi padre. No sé mucho de la liga porque no la veo tanto”, dijo Marcelo Flores, palabras que impactaron a los aficionados en México ya que hoy en día no es muy común ver a fans de este histórico equipo.

Además de esto, el jugador del Arsenal recalcó que su padre también le inculcó el amor por jugar con México, donde ya ha vestido la camiseta del Tricolor en un par de ocasiones y que hoy en día está a la espera de debutar con el equipo mayor en un partido oficial.

“Mi padre es mexicano, todos del lado de mi padre son muy apasionados del fútbol. Me pasaron ese amor desde chico y creo que lo que me hizo jugar por México es por ellos, porque es un sueño y un orgullo jugar por ellos y representar a México”, comentó.

Aún se sigue a la espera de conocer con qué selección jugará Marcelo Flores, pues puede optar por México o Canadá, recordando que hasta no jugar un duelo oficial con el combinado mayor, aún podría probarse en las inferiores de ambos.