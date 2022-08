Marcelo Flores no es la solución de la Selección Mexicana

México. El joven jugador mexicano Marcelo Flores no será la solución en la Selección Mexicana y Raúl Jiménez será el centrodelantero titular en la Copa del Mundo Qatar 2022, afirma el comentarista de Azteca Deportes Luis García.

Al ser cuestionado por si Marcelo Flores es la nueva promesa de la Selección Azteca, ‘El Doctor’ declaró:

“Tenemos una grandísima necesidad de poner en el trono a alguien, sea quien sea, Marcelo Flores tiene cositas, no juegas en el Arsenal de casualidad, tiene cosas, es un futbolista diferente que encara, es rápido, es ágil, es valiente, va para adelante, intenta sacarse gente de encima, no es muy común, tiene condiciones atípicas al futbolista mexicano, tiene poco rodaje, entró de cambio con el Oviedo, perdieron con el Andorra, entonces hay que dejarlo caminar, el problema es que de pronto digamos es que Marcelo Flores nos va a salvar, es que ni siquiera es titular en su equipo, entonces, no nos va a salvar, estamos entregándole la responsabilidad a un chavo de 18 años, para que te solvente una problemática mucho más profunda de la Selección Nacional.

Marcelo Flores no es la solución, ya tuvimos a Hugo Sánchez, a Rafa Márquez, que para mí son el 1 y el 2 en la historia de la Selección y no va haber nunca nadie mejor que ellos, se va a acabar el mundo y nunca va haber mejor que Hugo ni que Rafa y no pudieron en solitario, porqué pensar que un chavito de 18 años va a resolverte una malaria, llegará su momento, difícilmente se ha hablado, yo no creo que se vaya a colar a la Copa del Mundo, a esta, seguramente va a ser parte de cofradía de 2026, pero hay que dejarlo caminar, dejarlo que tenga un poco de bagaje, un poco de recorrido, que tenga minutos en la cancha”, apuntó García en entrevista para AS.

Raúl Jiménez, titular ante Polonia en Qatar 2022

Para el exjugador de la Selección Azteca, el centrodelantero para el Mundial será Raúl Jiménez sin duda.

“Raúl Jiménez va a ser el titular, porque aparte es un tipo que se lo merece, lo ha trabajado, vive su mejor momento en forma, está clarísimo, pero hoy no hay en México un centrodelantero mejor que él.

Tiene una lesión penosamente, yo sí creo, no soy (Gerardo) Martino, no tengo injerencia ni voy a decir quién juega, pero sí creo que el día contra Polonia cuando juegue México el 22 de noviembre, yo estoy cierto que el 9 de la Selección así sea en muletas va a ser Raúl Jiménez”, expresó Luis García.