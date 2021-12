Marcelo Gallardo continuará su historia en River Plate

Marcelo Gallardo no se va. El Muñeco terminó con el suspenso y hoy informó que ha decidido continuar al frente de River Plate. El entrenador del millonario había dicho que daría a conocer su decisión cuándo terminará la participación del equipo en este año, pero esta mañana citó a una conferencia de prensa y ahí explicó el porqué de su determinación, esa que todos los fanáticos del club esperaban escuchar con ansias.

Uno de los motivos es muy sencillo: mañana se llevarán a cabo los festejos por el tercer aniversario de la final de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid. Por ello, Gallardo prefirió comunicar su decisión desde hoy, para que mañana el festejo sea completo y no esté rodeado de la incertidumbre que la continuidad del Muñeco podría haber generado.

“Mi continuidad es por un año. Creo que es lo mejor. En principio eso es lo que vamos a acordar. Me parecía muy lógico y con sentido de que mañana sea un festejo del hincha, como merece festejar, sin que esté esperando un anuncio. Primero, porque lo sentía así, también me quería sacar un montón de cosas que tenía adentro y no quería estar 24 horas más pensando, si ya había tomado la decisión, ¿por qué iba a tener que anunciarlo mañana?”, afirmó el DT multicampeón con River Plate.

El Muñeco optó por lo que sentía

Como entrenador de la institución de Nuñez, Marcelo Gallardo festejó la consecución de 13 títulos desde que asumió las riendas del equipo allá en el lejano 6 de junio del 2014. Entre los cuales destacan las dos Copas Libertadores (River en toda su historia había ganado solo dos), el torneo de liga de este año, una Copa Sudamericana y tres Recopas Sudamericanas.

“Después de unos días de reflexión, que fueron difíciles, porque en general no pude cortar la dinámica del día a día que lleva a no poder aislarse. Pero que tiene que ver con algo que sentí. Ya hace unas semanas había pronunciado que iba a evaluar después de siete años y medio. Era indispensable tomarme algún momento para reflexionar por lo que exige una institución como esta. La verdad que no tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando un año más”, describió Gallardo sobre el proceso que vivió para llegar a esta determinación.

A lo largo de estos 7 años y medio en los que Marcelo Gallardo ha dirigido a River Plate, por el resto de los equipos de la Primera División de Argentina pasaron 141 entrenadores en total. Un número de locura y, que indirectamente, le da más valor al proyecto y al proceso del Muñeco en el máximo ganador de títulos de liga argentina.