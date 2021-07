Marcelo Gallardo habló de la selección Argentina y le contestó a Román

Cada vez que Marcelo Gallardo habla, dice algo relevante. Sobre todo, cuando el DT de River sale a destrozar ciertos mitos que lo rodean. Esta vez, el Muñeco habló para el programa F90 DE ESPN Argentina, y ahí tocó el tema de dirigir a la selección de su país. Y dejó muy claro que él jamás se negó a dirigir a la albiceleste, que eso fue un invento de la prensa.

“Me siento preparado, no voy a negar que muchas veces me despierto soñando con dirigir un Mundial. Nunca me han llamado, no es que me negué. Recién tengo 45 años, sé que alguna vez vamos a coincidir”, comentó el director técnico que ha levantado dos Copas Libertadores con River Plate.

Al adentrarse en el tema selección, Marcelo Gallardo dejó en claro que la parte más difícil de asumir como entrenador nacional sería el perder el contacto diario con los futbolistas. Pero, el perder el día a día del trabajo no sería ningún impedimento porque cuando hay algo tan grande en el horizonte como la selección nacional, y la posibilidad de ser campeón del mundo. todo queda de lado, explicó el ex mediocampista.

“Me encantaría ser el entrenador de la selección en el futuro. Te tienen que venir a buscar y decir ´esto queremos hacer´. Y vos decir ´esto sí, esto no´. Tiene que haber un plan”, aseguró el Muñeco sobre cómo sería la charla con los dirigentes del futbol argentino para asumir el rol de director técnico del combinado dos veces campeón del mundo.

Marcelo no perdió la oportunidad y le contestó a Riquelme

Por supuesto, el Muñeco Gallardo no solo habló de la escuadra nacional. También aprovechó para responderle a Juan Román Riquelme. El vicepresidente de Boca Juniors, habló hace unos días y aseguró que River bajo las órdenes del mejor DT de su historia no había podido ganar ningún título de liga en esos siete años. Marcelo Gallardo levantó el guante y contestó.

“Es real lo que dijo Riquelme del torneo local, pero cuando estaba fuera de la política de Boca dijo que una Libertadores valía por 10 campeonatos locales”, así de manera lapidaria el director técnico del millonario aprovechó un concepto del mismo Riquelme para gambetear a la crítica surgida desde el búnker de Boca Juniors.