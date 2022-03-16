El entrenador argentino que podría llegar a dirigir al PSG

La eliminación del París Saint Germain de la Champions League caló hondo en el interior del cuadro parisino, tanto que los nombres para sustituir al argentino Mauricio Pochettino c omienzan a surgir y uno de los candidatos podría venir del futbol sudamericano.

Marcelo Gallardo es considerado uno de los mejores entrenadores de la última década, pues en innumerables ocasiones, el “Muñeco” ha sonado para iniciar su aventura en el viejo continente, ya que ha sido vinculado con el Sevilla, Barcelona, Atlético de Madrid y el PSG.

Según fuentes, el París Saint Germain tiene en su lista a Gallardo desde hace varios años, ya que su estilo y logros con el River Plate, convierten al argentino en un candidato serio para en un futuro tomar las riendas del conjunto de la capital de Francia.



¿Cuándo termina el contrato de Marcelo Gallardo con River Plate?

El estratega de 46 años, tiene ocho años como entrenador del River Plate y en diciembre del 2021 extendió su vínculo con el cuadro argentino hasta finales del 2022, aunque un impedimento para que salga del equipo es que el "Muñeco" desea terminar su contrato y obtener un último título con el cuadro sudamericano.

Gallardo llegó al cuadro de River en 2014 y se convirtió en el entrenador con más títulos en el cuadro argentino con 13 campeonatos en total, entre ellos lo más importantes dos Copa Libertadores y una Copa Sudamericana.

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Zidane, el otro candidato para el PSG

El entrenador francés, Zinedine Zidane es uno de las otras opciones fuertes para llegar al banquillo del conjunto francés, pues su perfil e idea de juego es del gusto de los dueños del equipo, además que es un personaje que haría clic de inmediato con la afición del Parque de los Príncipes.

“Zidane será entrenador del PSG a más tardar en junio”, esto afirmó el periodista de RMC Sport, Daniel Riolo, personaje que adelantó el fichaje de Lionel Messi al conjunto de la capital francesa.

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