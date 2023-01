Marco Fabián habla sobre su posible regreso a las Chivas

Su amor por Chivas no ha terminado. Marco Fabián vivió uno de sus mejores momentos como futbolista cuando milito para el Rebaño Sagrado; así lo hacía ver en el campo y la afición desde la tribuna, una conexión entre fanaticada y futbolistas que pocas veces se ha visto.

Han pasado siete años desde que el jugador de 33 años salió de Guadalajara. En ese momento emigró al Viejo Contiente con el Eintracht de Frankfurt, después de debutar con ellos en el 2008, pero también salir de prestamo por un par de años al Cruz Azul, donde también tuvo destacadas actuaciones.

Así fue el primer gol de Marco Fabián con el Mazatlán

Tras salir de nuestro país en busca de una aventura en Europa, estuvo dando vueltas por el planeta tierra, primero en la MLS con Philadelphia, luego llegó a Qatar con el Al-Sadd SC, donde fue dirigido de Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona.

Para el 2021 volvió a nuestro país con el FC Juárez y desde hace un año se volvió referente en el Mazatlán, siendo una de las piezas claves del conjunto Cañonero en busca de empezar a hacer historia en la Liga BBVA MX.

Marco Fabían podría regresar a las Chivas

En los últimos meses se ha especulado de un posible regreso de Marco Fabián al club que lo vio naceer como futbolista, las Chivas. “Han habido algunas pláticas, ahí cositas que influyen para que no se dé. Sobre todo hay gente en la institución que a veces tiene otra idea”, platicó para el portal mediotiempo.

Además agregó: “es difícil de saber si se puede dar o no. Son situaciones que puedo decir, porque no están a mi alcance. A mí, si me preguntas: en algún momento me gustaría, no digo que ahora. La realidad es que no sé qué va a pasar”.