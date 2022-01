Marco Fabián promete magia en Mazatlán y descarta rencor a Chivas

Marco Fabián es el tema del momento en la Liga BBVA MX. El mediocampista mexicano está de regreso en el futol azteca para jugar con el Mazatlán FC y antes de hacerlo, platicó en exclusiva con Comex Masters.

‘Marquito’ se convirtió en nuevo jugador de los cañoneros y lo primero que tiene en mente, es retomar el nivel que alguna vez tuvo. Incluso prometió algo de magia en su paso por el conjunto sinaolense.

Marco Fabián promete magia en Mazatlán

Para Marco Fabián, el objetivo es claro. El mediocampista tiene ganas de volver a las canchas y disfrutar de lo que eso significa pero también sabe que todo es en base al trabajo, por lo que se basará en ello.

“Las ganas de volver a las canchas, con esta oportunidad, con este objetivo. Es regresar y hacer lo que sé hacer. Al final uno disfruta dentro de la cancha. El trabajo es la base de todo”, declaró.

En la misma línea, Marco Fabián reconoció que quiere derrochar magia en su paso por Mazatlán, pues quiere recuperar su mejor versión, que incluso lo llevó a ser parte de la Selección Mexicana que ganó la medalla de oro en Londres 2012.

“Tendremos magia. Es lo que vengo trabajando, a pesar de tener una inactividad de seis meses. Estuvo reflexionando cosas buenas y cosas malas. Estas ganas que tengo de regresar a la cancha que es donde quiero hablar”, aseveró.

Marco Fabián no le guarda rencor a Chivas

“No para nada. Tengo un cariño muy especial con Guadalajara. Llegué a los 7 años y salí a los 23. Le tengo un gran cariño, en cuanto a los que trabajan ahí, voy siempre a sumarme a los proyectos. Hoy traen un proyecto con los jóvenes y la relación que tengo de hermandad con Amaury, lo platicamos como gente madura y al final de cuentas no se llegó a ningún acuerdo. Yo soy un profesional y al equipo que me debo es al Mazatlán”, fue lo que dijo el mexicano.

Al final sí pudo darse su regreso a Chivas pero no llegaron a un acuerdo. Ahora Marco Fabián se enfocará en Mazatlán y aportar lo mejor de su futbol para llevarlos a los planos importantes de la Liga BBVA MX.

