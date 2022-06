A Chicharito le falta carácter por no exigir un lugar en Selección: Matador

La Selección Mexicana sigue su camino de cara al inicio de la Concacaf Nations League y Qatar 2022, donde muchos consideran que hace falta un delantero con gol y piden a Chicharito Hernández.

El Luis el ‘Matador’ Hernández sabe que Chicharito es respetuoso con la decisión del Tata Martino y la FMF por no convocarlo, pero considera que si fuera un líder ya lo habría hecho, asegurando que ‘le falta carácter’.

Te puede interesar: ¡Regresen a Ochoa! Memes se burlan de Talavera tras derrota de México

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

Matador lanza fuerte crítica a Chicharito

En entrevista con un medio nacional, Luis Hernández crítico las decisiones que ha tomado Chicharito por no pedir o saber por qué no lo han convocado al conjunto azteca, generando polémica.

“Javier ha estado callado y se ha dedicado al futbol, respetuoso de la decisión del ‘Tata’, y no ha cuestionado por qué no está; si Javier no lo hace, pues no es un jugador de carácter, le hace falta, para mí”, dijo el exfutbolista.

Tata Martino recientemente reveló que reunirse con algún jugador, como fue el caso de Chicharito Hernández, no implica ningún tipo de compromiso para llamarlo, ya que de ser así lanzaría listas de casi 100 jugadores, por lo que no le cierra la puerta pero tampoco asegura su llamado.

“Si mi reunión genera un tipo de compromiso, hoy tendríamos 70 jugadores en la Selección Mexicana; me he juntado con muchos y eso no significa absolutamente nada. Tampoco le podemos cerrar las puertas a jugadores que pueden estar en un buen momento. Específicamente de lo que me preguntas, juntarme con un futbolista, en este caso con Javier Hernández, no significa que yo esté asumiendo un tipo de compromiso”, digo el DT de la Selección Mexicana.

Te recomendamos: La Selección Mexicana cae ante Uruguay en amistoso rumbo a Qatar 2022

CH14 no ha sido llamado con México desde el año 2019; hoy ante la ‘falta de gol’ en el cuadro azteca se considera que ‘merece estar en alguna lista’ previo a Qatar 2022.