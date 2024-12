Marco Fabián busca regresar a Chivas en su nueva faceta

Marco Fabián recordó sus años en las Chivas de Guadalajara. El ex jugador del Rebaño Sagrado ve con buenos ojos volver a estar en el conjunto rojiblanco, pero ahora no en la cancha, sino en la parte directiva.

“Como dicen por ahí: “Los tiempos de Dios son perfectos”. No me quiero adelantar a la situación, pero siempre he soñado con regresar a Chivas. No lo puedo hacer como jugador, pero me encantaría regresar con ese amor que le tengo al equipo y poder ayudar de la mejor manera. Hoy me estoy preparando de la mejor manera para que, algún día, pueda ser parte de la directiva de Chivas y sumar con ese conocimiento y ese gran amor que le tengo a la institución, para poder lograr los objetivos”, comentó el ex elemento del Rebaño.

Te puede interesar: ¿Qué es una reacción adrenérgica? Por esto salió Malagón con oxígeno tras el Cruz Azul vs América

La nueva faceta de Fabián, post retiro

El exjugador se refirió a la manera en que podría ayudar al equipo rojiblanco. Marco Fabián está ganando mucha experiencia como directivo en el proyecto que está liderando en Andorra, en donde sueña con lograr cosas importantes con el Club Rangers.

“Hay muchas áreas en las que se puede trabajar. Al final, sabemos que Chivas es una base de lo que representa la Selección Mexicana. Se tiene que trabajar mucho con los jóvenes, en las fuerzas básicas, en la creación de oportunidades, formarlos bien y competir”, dijo Marco.

Marco no se olvidó de las Chivas

Por último, el ex elemento del Rebaño se animó a hablar sobre el triste presente que atraviesa Chivas, lejos de los títulos y grandes actuaciones en el futbol mexicano.

“Chivas es una institución que debe estar siempre en los primeros lugares. Queremos campeonatos, pero debe haber un proceso, una fórmula de cómo trabajar para llegar a esos objetivos. Hay gente como yo, que venimos de adentro, que sabemos cómo se manejan los días y situaciones dentro de un club tan importante como Chivas. Creo que, en su momento, podría aportar mi granito de arena con mucho gusto”, sentenció el futbolista mexicano.

Te puede interesar: ¡No se quedó callado! Álvaro Fidalgo contesta a las quejas de Cruz Azul