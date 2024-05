Marco Reus y su amor eterno al Borussia Dortmund, que busca coronar con la Champions League

El niño que le juró amor eterno al Borussia Dortmund, sigue soñando con ganar la Champions League en su último año. El conjunto alemán eliminó al PSG en el Parque de los Príncipes, para clasificar a la final del torneo de clubes más importante del Viejo Continente.

Ahora el Borussia Dortmund esperará a su rival en la gran final, que se disputará el próximo sábado 1 de junio en Wembley. Podría ser el Real Madrid o vivir una revancha ante el Bayern Múnich, con quien cayera en la campaña 2012-2013, la última en la que se metió hasta el partido por el título.

El adiós de Marco Reus al Borussia Dortmund

En vísperas del partido de vuelta ante el PSG, Marco Reus anunció mediante un video que había decidido no renovar su contrato con el Borussia Dortmund, club al que llegó desde que era un niño.

“He pasado más de la mitad de mi vida aquí y he disfrutado cada día. Sé que me resultará difícil decir adiós al final de la temporada, pero estoy feliz de que ahora haya claridad y de que podamos centrarnos en los partidos finales”, dijo Reus en un emotivo video.

Posteriormente el Dortmund enfrentó en casa, el Signal Iduna Park, al Augsburg y una vez finalizado el encuentro, la afición ovacionó a quien ha sido su jugador más leal. Marco Reus vio como figuras como Robert Lewandowski, Mario Götze, Ousmane Dembélé o Erling Haaland, usaron como trampolín al conjunto alemán para irse a otros clubes.

Reus también fue tentado por ofertas millonarias pero al final, decidió quedarse en el equipo de sus amores. Ese al que le dirá adiós al final de la campaña y aunque su futuro no ha quedado claro, sueña con dejar Dortmund con la Champions League bajo el brazo.

