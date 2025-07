Marco Verde revela sus videojuegos favoritos; quiere aparecer en UNDISPUTED

El peleador mexicano Marco Verde , se alista para subir al ring en su primer combate como profesional en México, duelo en el que enfrentará a Cristian Montero en el Polideportivero Juan S. Millán de Culiacán, Sinaloa ; en la previa, el pugilista de 23 años, libera un poco de presión y recuerda sus videojuegos favoritos y su deseo por aparecer en algún momento en el videojuego UNDISPUTED.

Con mucha energia, enfoque y preparación, Marco Verde saldrá al ruedo este 12 de julio, para medirse ante Montero, quien pese a ser un rival emergente de la última semana, sabe que tiene poder y constante entrenamiento por lo que no duda que pueda dar la campanada.

Marco Verde peleará ante su afición, buscará darles esta noche una alegría y tener un grn comienzo en su carrera en el deporte de los puños.

Marco Verde y su lista de videojuegos favoritos

En el contexto del combate, Marco Verde recordó que le gustan mucho los videojuegos, los que más juega y también que más adelante quiere aparecer en el videojuego UNDISPUTED.

“Soy fanático de los videojuegos, tengo mi XBOX. Me gusta mucha el Grand Theft Auto, tengo uno de beisbol, en el que recuerdo cuando era beisbolista. Me gusta el Call of Duty también lo juego mucho y más que nada son esos”, acotó Marco Verde.

Todo esto a horas de que suba al encordado y muestre su calidad, como espera suceda en un futuro en Undisputed.

“Me encantaría poder jugarlo y ahí usar a mi peleador”, indicó entre sonrisas Marco Verde.

¿Dónde y cómo ver la pelea de Marco Verde en su debut profesional en México?

Marco Verde debutará este sábado 12 de julio en Culiacán, Sinaloa, enfrentando en un combate a seis episodios a Cristian Montero, quien buscará dar una sorpresa en el Polideportivo Juan S Millán.