¡Arriba Mazatlán! La canción con la que Marco Verde saldrá a pelear en Arabia Saudita

El medallista olímpico de plata en París 2024, Marco Verde, hará su debut como boxeador profesional en Arabia Saudita en el marco de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y William Scull.

A escasos días del esperado debut de Marco Verde en el profesionalismo, Box Azteca estuvo en la intimidad de su campamento en Riad.

El ganador de medalla de plata en París, trabajó en Mazatlán con su equipo y con un tiempo de adaptación en Arabia Saudita está listo para encarar el duelo ante Michel Polina.

“Bien aquí, sudando lo último, ya listo ya falta poco. emocionado por supuesto. siento que es la misma adrenalina que unos juegos olímpicos, de ya dar el peso y poder pelear”, dijo Marco Verde en exclusiva para Box Azteca.

Corrió, ejercitó sus manos, fortaleció su cuello, y ante nuestras cámaras enseñó sus habilidades. Marco ya está en peso, peleará en 160 libras a 6 rounds, y quiere disfrutar de su debut sin pensar en el nocaut.

“Es bonito disfrutar de cada pelea, no noqueaer, aprender de cada pelea por supuesto, algo que me enseñó el amateur es no buscar el nocaut es algo que vengo mentalizado, el nocaut sale solo, solo 100 por ciento a dar una buena pelea, ganar y cuidarme”, señaló Marco Verde.

La canción con la que saldrá a pelear Marco Verde en Arabia Saudita

El de Mazatlán tuvo una tarea difícil, elegir la canción con la que saldrá a la ANB Arena, pero ya la tiene definida.

“Era una difícil decisión, no sabia pero voy a salir con el famoso Corrido de Mazatlán, creo que para mi debut es una muy buena canción”, confesó Marco Verde.

Acompañado de Maná y El Tri en sus audífonos, Marco va a este duelo que abre su carrera profesional arropado por el Canelo Team y Box Azteca.

Marco Verde será visto por millones de personas en su debut profesional luego de que será parte de la cartelera de Saúl “Canelo” Álvarez vs William Scull este sábado 4 de mayo, pelea que verás en vivo por Azteca 7 y el sitio web aztecadeportes.com .