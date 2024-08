Marcos Alonso sale del Barcelona y ya tiene nuevo equipo

Marcos Alonso ya tiene equipo. Luego de salir libre del FC Barcelona, el jugador de 33 años de edad ha firmado con el Celta de Vigo, equipo al que llega para la Temporada 2024/25 de LaLiga de España.

Mediante redes sociales, el cuadro de Vigo le dio la bienvenida a su nuevo jugador, quien anteriormente ha pasado por las filas de la escuadra de los Culers, Real Madrid, Bolton, Fiorentina, Sunderland y Chelsea.

“Marcos Alonso se convierte en el nuevo integrante de la zaga del RC Celta. El madrileño, que llega libre tras su paso por el FC Barcelona, firma por una temporada más otra opcional.

“Con la llegada de Marcos Alonso, el RC Celta incorpora a sus filas la experiencia, seguridad y liderazgo de un jugador con una amplia visión de juego para blindar la defensa celeste. Un perfil con el que el conjunto se fortalece de cara la temporada 24/25 de LaLiga con el objetivo de aumentar su competitividad y rendimiento”, se lee en el comunicado del Celta de Vigo donde repasan su trayectoria.

🧡 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 is the new skyblue 🩵

🆕 Benvido a Vigo, @marcosalonso03 ! #RCCelta Third Kit 24/25 @hummel1923 ⋄ @hummelspain pic.twitter.com/LvKfFacPAi

— RC Celta (@RCCelta) August 28, 2024