Cruz Azul cierra a joya del futbol mexicano y ya tiene su primer refuerzo

María Cristina Montaño Osuna, conocida como Cristina Montaño, es una joven futbolista mexicana que ha destacado en el Mazatlán FC Femenil.

Con solo 16 años, Montaño debutó en la Primera División Femenil de México el 16 de julio de 2023, enfrentando al Cruz Azul, equipo que ahora ha cerrado su fichaje con el cuadro cementero y que en su en su primer partido logró anotar un gol a los 17 minutos, convirtiéndose en la jugadora más joven en debutar con el equipo.

La historia de Cristina

Montaño comenzó a jugar fútbol a los 4 años y se unió a la academia de Chivas Mazatlán a los 6 años bajo la guía del profesor Florentino Padilla. A los 12 años, se unió al proyecto femenil del Mazatlán FC y desde entonces ha sido una pieza clave para el equipo. Ha sido convocada a la Selección Mexicana de Fútbol Femenil en las categorías Sub-17 y Sub-20, demostrando su talento y capacidad para representar a México en el plano internacional.

La joven ha jugado un total de 65 partidos con el Mazatlán FC Femenil, anotando 4 goles y proporcionando 1 asistencia. En la temporada 2024-2025, jugó 33 partidos y anotó tres goles. En la temporada 2023-2024, jugó 21 partidos y anotó un gol.

El futuro en sus pies

Cris Montaño es considerada una de las promesas del fútbol mexicano y su futuro se vislumbra prometedor. Con su reciente llamado a la Selección Sub-20, busca continuar potenciando su talento y consolidarse en el plano internacional. Esta será una gran oportunidad para la futbolista mexicana vistiendo la playera de Cruz Azul.

