María Fassi recibe penalización por juego lento

La mexicana María Fassi hizo birdie en el par-5 del 18, su noveno hoyo del viernes en el KPMG Women's PGA Championship, pero tras ser penalizada con dos golpes podría fallar el corte del torneo y no estar presente el fin de semana.

Fassi fue sancionada con una penalización de dos golpes por juego lento. Los oficiales dijeron, en un comunicado, "infringió la Regla 5.6 mientras era cronometrada por un miembro del Comité de Reglas. Excedió la cantidad promedio de tiempo asignado para el total de golpes ejecutados en el Hoyo [No.] 18".

Fassi, que está jugando este evento por una exención del sponsor, firmó tarjeta de70 golpes, 2 bajo par, en la primera ronda y devolvió esos dos impactos inmediatamente con un doble bogey en su primer hoyo de la Ronda 2.

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La hidalguense hizo un bogey en el hoyo 13 (su cuarto), pero se recuperó con birdies en los números 14 y 16. Pareció volver a 2 bajo par para el campeonato con un birdie en el 18, pero la penalización le costó dos golpes. Dos golpes muy importantes.

La graduada de la Universidad de Arkansas jugó sus últimos nueve hoyos en 39 para terminar 36 hoyos en 3 sobre par. Después de un viernes de 77 impactos, 5 sobre par, estaba uno por debajo de la línea de corte cuando terminó de jugar.

Aquí está la declaración completa publicada por el torneo, relacionada con la penalización de Fassi:

María Fassi, de México, recibió una penalización de dos golpes por violar la Política de Ritmo de Juego del KPMG Women's PGA Championship durante la segunda ronda del 67° KPMG Women's PGA Championship en Atlanta Athletic Club, Johns Creek, Georgia el 25 de junio de 2021.

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Maria Fassi's slow-play penalty dropped her outside the projected cut line at the @KPMGWomensPGA. https://t.co/r6DRy29rXz — GOLF.com (@GOLF_com) June 25, 2021

Fassi infringió la Regla 5.6 mientras estaba siendo cronometrado por un miembro del Comité de Reglas. Excedió la cantidad promedio de tiempo asignado para el total de golpes realizados en el Hoyo #18.

El Comité de Reglas del KPMG Women's PGA Championship ha adoptado una Política de Ritmo de Juego bajo la Regla 5.6b (3) de las Reglas de Golf para fomentar y hacer cumplir el juego rápido.