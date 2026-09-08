Maribel Tejeda, médica: “Este ejercicio debe ser una prioridad para preservar la fuerza, el equilibrio y la independencia”

Caminar suele aparecer entre las primeras recomendaciones cuando se habla de mantenerse activo con el paso de los años. Sin embargo, tal como cuenta Maribel Tejeda, la fuerza también ocupa un lugar importante dentro de las estrategias para conservar la capacidad de realizar actividades cotidianas y mantener la autonomía durante el envejecimiento.

La doctora Tejeda, médica del equipo de Clínica Neleva, puso el foco precisamente en este aspecto. Para la especialista, el entrenamiento de fuerza debe ocupar un lugar prioritario porque la pérdida de masa muscular puede afectar la movilidad y la independencia con el paso del tiempo.

El mejor ejercicio para la fuerza, el equilibrio y la independencia

Tejeda considera que el entrenamiento de fuerza es clave para conservar las capacidades físicas a medida que pasan los años. La especialista explicó que la pérdida de masa muscular puede comenzar antes de que aparezcan limitaciones evidentes.

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“El músculo no se recupera con la misma facilidad con la que se pierde, sobre todo a partir de los 40 o 50 años”, señaló la médica. “Caminar es beneficioso, pero no genera por sí solo el estímulo necesario para mantener o ganar masa muscular”, explicó Tejeda.

La proteína de suero de leche es la mejor para aumentar la masa muscular en México.|Unsplash

Por eso, su propuesta pasa por incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular a la actividad física habitual. Distintas recomendaciones citadas por la especialista sitúan en al menos dos sesiones semanales una referencia para esto.

Maribel Tejeda deja frases espectaculares para el entrenamiento

“El entrenamiento de fuerza debe convertirse en una prioridad” . La médica destaca así el papel que tiene el fortalecimiento muscular.

. La médica destaca así el papel que tiene el fortalecimiento muscular. “El músculo no se recupera con la misma facilidad con la que se pierde”. Una advertencia sobre la pérdida de masa muscular con el paso de los años.