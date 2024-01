Mario García revela por qué se fue a Costa Rica y no siguió en Atlante

El técnico Mario García reveló los motivos para dejar México tras una época gloriosa con el Atlante en la Liga de Expansión que hizo pensar que podría llegar a dirigir en la Primera División.

El estratega mexicano de 56 años de edad consiguió dos títulos de liga en el Apertura 2021 y en el Apertura 2022, además de poner a los Potros de Hierro en la final que perdieron contra Cancún en el Apertura 2023.

La salida de Mario García del Atlante

Sin embargo, Mario salió del conjunto atlantista a finales del año pasado y este 2024 prefirió tomar el cargo de técnico en el Club Sport Cartaginés de la Primera División de Costa Rica.

“A mí no me gusta estar esperando a que alguien le vaya mal o agarrando proyectos para rescatarlos, porque se me tiene viendo como un bombero, cuando en Atlante arrancamos desde cero y planificamos, dimos resultados rápido”, comentó en entrevista con Azteca Deportes.

El experimentado técnico mexicano detalló que está satisfecho con su decisión, ya que afirma que será todo un reto gestionar a su nuevo club, porque cuenta con muchos jugadores veteranos que se tienen que adaptar a su estilo exigente de futbol.

García critica la falta de técnicos mexicanos

García también cuestionó la actual tendencia de los clubes de la LIGA BBVA MX por contratar a demasiados entrenadores extranjeros, en lugar de acudir con la gente del país.

“Vemos algunos técnicos extranjeros que generalmente son más jóvenes, que han tenido éxito en Sudamérica, o a veces ni eso, pero manejan cierta ideología, y son llevados a México, quizá está faltando un análisis más a fondo de su metodología, idea de juego, si compagina con la historia del club, del proyecto y con la afición”, señaló.

Mario García lamentó que mejor un estratega brasileño como André Jardine elogió su trabajo, cuando se enfrentaron hace seis meses en un partido de pretemporada cuando dirigía a su Atlante contra el América.

Sin embargo, no descarta que tras su aventura en Costa Rica, en algún momento volver al futbol mexicano.

“Voy a salir fortalecido de aquí, no te digo que para dirigir al América, quizá porque no tenga ese perfil, pero si de la mitad de los equipos mexicanos, por qué no”, sentenció.

