¡BOMBAZO! Selección africana elimina a Estados Unidos del Mundial

Marruecos dio la campanada y se metió entre los cuatro mejores del Mundial Sub-20 tras derrotar 3-1 a Estados Unidos en los cuartos de final, en un partido que se decidió en los minutos finales y dejó a los africanos como firmes candidatos a soñar con el título.

Te puede interesar: ¡ANOTEN SU NOMBRE! El héroe colombiano que dejó a España fuera del Mundial sub 20

México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

¿Quiénes anotaron los goles del triunfo de Marruecos a Estados Unidos?

El encuentro, tuvo alternativas claras, ya que Marruecos golpeó primero con un tanto de Fouad Zahouani al minuto 31, pero Estados Unidos igualó antes del descanso gracias a Cole Campbell. En la segunda mitad la balanza se inclinó a favor de los norteafricanos con un desafortunado autogol de Joshua Wynder (66’), con el cual se adelantó de nuevo Marruecos y, ya en la agonía del partido, Gessime Yassine puso el 3-1 definitivo que selló el pase a semifinales.

La victoria confirma la gran actuación colectiva de los “Leones del Atlas” en la cita Sub-20, con un equipo sólido en defensa, con eficacia en las transiciones y capacidad para aprovechar los momentos determinantes del encuentro, algo que ya había mostrado en la fase de grupos y en octavos. Para Estados Unidos, la eliminación supone el cierre prematuro de una buena campaña en la que llegaron a esta ronda tras imponerse a selecciones poderosas en fases previas.

¿Quién será el rival de Marruecos en la semifinal del Mundial Sub-20?

Con este resultado, Marruecos espera a Francia, quien superó en los cuartos de final a su similar de Noruega, por lo que será un duelo entre marroquíes y galos en una de las semifinales del torneo; el duelo por el pase a la final se perfila como una oportunidad histórica para la generación del norte de áfrica, que ya suma victorias destacadas en esta edición.

Los africanos avanzan, mantienen viva la ilusión y ahora deberán preparar con calma la próxima fase, mientras que la selección estadounidense vuelve a casa con el aprendizaje y la decepción que trae cualquier eliminación en instancias de eliminación directa.

Te puede interesar: Este equipo podría dar una sorpresa en las semifinales del Mundial Sub-20, según la IA