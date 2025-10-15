deportes
Nota

Marruecos vs Francia: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal del Mundial Sub 20, hoy 15 de octubre; marcador online

Marruecos se enfrenta ante Francia en un juego de Semifinales del Mundial Sub 20; desde el Grupo C el equipo marroquí se ha presentado como un candidato al campeonato.

marruecos vs francia
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

Marruecos se enfrenta este miércoles 15 de octubre ante Francia, en las Semifinales del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El partido se pronóstica muy intenso, pues el equipo marroquí desde la fase de grupos se topó con equipos como Brasil y España a los cuales dominó, por lo que los galos pese a tener un gran nivel, no son un imposible para el conjunto que dirige Mohamed Ouahbi.

El partido a celebrarse en el Estadio Elías Figueroa Brander, está listo para este compromiso de Semis, en tanto que más tarde Argentina chocará ante Colombia y de estas cuatro escuadras se conocerán a los grandes finalistas de una edición en la que México destacó, pero la albiceleste venció en los Cuartos de Final.

Los resultados de Marruecos en el Mundial Sub 20

Marruecos 2-0 España | 28 de septiembre

Brasil 1-2 Marruecos | 1 de octubre

México 1-0 Marruecos | 4 de octubre

Marruecos 2-1 Korea | 9 de octubre Octavos de Final

Estados Unidos 1-3 Marruecos | 12 de octubre Cuartos de Final

Los resultados de Francia en el Mundial Sub 20

Francia 2-1 Sudáfrica | 29 de septiembre

Estados Unidos 3-0 Francia | 2 de octubre

Nueva Caledonia 0-6 Francia | 5 de octubre

Japón 0-1 Francia | 8 de octubre Octavos de Final

Noruega 1-2 Francia | 12 de octubre Cuartos de Final

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

