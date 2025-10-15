Marruecos vs Francia: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal del Mundial Sub 20, hoy 15 de octubre; marcador online
Marruecos se enfrenta ante Francia en un juego de Semifinales del Mundial Sub 20; desde el Grupo C el equipo marroquí se ha presentado como un candidato al campeonato.
Marruecos se enfrenta este miércoles 15 de octubre ante Francia, en las Semifinales del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El partido se pronóstica muy intenso, pues el equipo marroquí desde la fase de grupos se topó con equipos como Brasil y España a los cuales dominó, por lo que los galos pese a tener un gran nivel, no son un imposible para el conjunto que dirige Mohamed Ouahbi.
El partido a celebrarse en el Estadio Elías Figueroa Brander, está listo para este compromiso de Semis, en tanto que más tarde Argentina chocará ante Colombia y de estas cuatro escuadras se conocerán a los grandes finalistas de una edición en la que México destacó, pero la albiceleste venció en los Cuartos de Final.
Los resultados de Marruecos en el Mundial Sub 20
Marruecos 2-0 España | 28 de septiembre
Brasil 1-2 Marruecos | 1 de octubre
México 1-0 Marruecos | 4 de octubre
Marruecos 2-1 Korea | 9 de octubre Octavos de Final
Estados Unidos 1-3 Marruecos | 12 de octubre Cuartos de Final
Los resultados de Francia en el Mundial Sub 20
Francia 2-1 Sudáfrica | 29 de septiembre
Estados Unidos 3-0 Francia | 2 de octubre
Nueva Caledonia 0-6 Francia | 5 de octubre
Japón 0-1 Francia | 8 de octubre Octavos de Final
Noruega 1-2 Francia | 12 de octubre Cuartos de Final