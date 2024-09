El Marsella le manda mensaje a Rayados tras el fichaje de Lucas Ocampos

Rayados tiene cinco refuerzos para este Apertura 2024, el último en arribar a la Sultana del Norte fue Lucas Ocampos, procedente del Sevilla, y que llega con grandes expectativas, tanto de él, como de la afición, que ya espera su equipo pueda alzar un título tras varias campañas en las que se quedaron en la orilla.

Incluso el futbolista, confensó que tanto Martín Demichelis, nuevo DT de la Pandilla, como Oliver Torres y el ‘Tecatito’ Corona, fueron una gran influencia para que llegara a Monterrey, y con esto, tener un nuevo jugador top dentro de la Liga BBVA MX para este certamen.

La figura, la sorpresa y la decepción de la fecha 6 de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: ¿Minimiza a Messi? Cristiano Ronaldo compara Euro con Mundial

El Marsella le manda un mensaje a Rayados tras el fichaje de Lucas Ocampos

Tras hacerse oficial la contratación de Lucas Ocampos con Rayados, Sevilla le hizo una emotiva despedida al jugador, y el Marsella, uno de sus primeros clubes en el Viejo Continente, aprovechó para enviarle un mensaje a Monterrey con un video de las mejores jugadas del jugador.

Un poco de Lucas Ocampos para nuestros amigos de Monterrey 🤩 @Rayados pic.twitter.com/wXtIfgHITl — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) September 6, 2024

De hecho, no es el primer jugador exMarshella que llega a México, uno de los más recordados sin duda es André Pierre Gignac, quien arribó a Tigres y ha conseguido ganarlo todo con el conjunto felino, siendo uno de los referentes, no solo de su club, si no que también de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Una estrella mexicana en Europa se perderá tiempo por lesión

¿Cuándo podría debutar Lucas Ocampos con Rayados?

Ahora, la gran duda para la afición de Rayados es ¿cuándo podría debutar su nuevo refuerzo?. El siguiente partido de Monterrey en el Apertura 2024 será el sábado 14 de septiembre en su visita a La Laguna, para medirse a Santos, y ahí en caso de que el DT lo requiera estaría viviendo sus primeros minutos, pues ya serían dos semanas de adaptación, gracias a la Fecha FIFA.