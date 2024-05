Martín Anselmi previo a la final vs América: "¿La historia? No juega”

Entre Cruz Azul y América, hay una larga historia en finales de Liga. Cuatro veces han chocado por el título y, tres de ellas, el trofeo terminó en Coapa. Cuando se le pregunta al director técnico de La Máquina, Martín Anselmi, si el historial puede influir, hay contundencia.

“Nosotros no vivimos del pasado, del día a día, al final, la historia que se está construyendo es nuestra historia, no juega el pasado, son datos y estadísticas, hay una nueva final, una nueva oportunidad, un equipo que es un Clásico, nos preparamos como tal, es una final que queremos ganar. ¿Y la historia? No, no juega”, dijo.

Anselmi enaltece la labor de Jardine en el América

En la conferencia de prensa correspondiente al Día de Medios de la final de la Liga BBVA MX, el estratega argentino dedicó un momento a reconocer la labor de su homólogo en el equipo de en frente, André Jardine.

“Estamos en frente del último campeón, ha sido protagonista a nivel internacional, se quedó a la puerta de la final, (Jardine) es un entrenador que trabaja cada partido distinto, que nos puede sorprender con algún movimiento. Ese es el trabajo que tenemos, analizar, repasar todos los partidos que América ha jugado, tratar de entender por dónde puede ir el partido. Si ha cosechado tantos puntos, estamos hablando de un gran entrenador, que ha triunfado en Brasil, cuando uno se enfrenta a buenos entrenador, se hace mejor”, reflexionó.

Al tiempo que desestimó un encuentro similar al que los enfrentó en la fase regular, además de mantener en duda la presencia del defensor colombiano, Willer Ditta, Anselmi le dio valor a la instancia que está por dirigir.

“Es un privilegio no estar de vacaciones; al final, todos quisieran poder estar participando. Lo más importante es disfrutarlo, uno nunca sabe cuándo le puede volver a tocar una final, quizá nunca y, si algo nos propusimos, es disfrutar de esta semana, disfrutar del hincha, de la preparación del encuentro, de estar acá, de eso se trata, lo que podemos controlar son las emociones; si no lo disfrutamos, lo respiramos”, comentó.

Y con dirección a la afición, concluyó: “Lo primero que me sale es ‘gracias’, yo creo que como equipo tenemos la responsabilidad, si tenemos la conexión con la gente, es porque jugamos con el corazón, la forma en que regresamos eso es jugar con el corazón los 180 minutos, ellos saben cómo nos tienen que recibir mañana”.

