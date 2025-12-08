Martín Anselmi podría regresar a la Liga BBVA MX y este equipo lo quiere sí o sí para el 2026

La derrota 3-2 frente a Toluca en las semifinales del Apertura 2025 fue un duro golpe para Rayados. Dicho partido, significó el fin de varios futbolistas dentro de la institución regiomontana, como es el caso de Sergio Ramos . Sin embargo, no conseguir la clasificación a la final podría tener consecuencias aún más graves, como la salida de Domènec Torrent. Por lo que la directiva de Monterrey ya busca un posible reemplazo y el nombre elegido es nada más ni nada menos que Martín Anselmi.

Martín Anselmi podría ser nuevo entrenador de Rayados

Luego de la finalización del torneo para los albiazules , varios reportes indican que el director técnico español podría poner fin a su travesía en Rayados, presentando en los próximos días su renuncia. En este contexto, la directiva de La Pandilla habría salido al mercado en busca de opciones para su banquillo de cara al Clausura 2026 y Martín Anselmi, ex Cruz Azul, sería el candidato ideal a ocupar el lugar que podría dejar vacante Torrent.

Reportes indican que la directiva encabezada por José Antonio Noriega ya se habría contactado de forma directa con el entrenador argentino. De esta manera, el campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle podría tener revancha en México, luego de lo que fue su polémica salida de Cruz Azul para cumplir su sueño de dirigir en Europa, en este caso, al Porto de Portugal.

Martín Anselmi es buscado por varios equipos alrededor del mundo

Con experiencia en Europa, el director técnico argentino es de los más buscados en la región. Meses atrás, se pudo conocer que Pumas UNAM también lo tenía en carpeta para suceder a Efraín Juárez. Pero eso no es todo, recientemente, Newell’s Old Boys de Argentina también se habría contactado con Anselmi para que sea su entrenador en 2026, al igual qué existe un fuerte interés de Universidad de Chile para contratarlo el año próximo.

El contrato de Domènec Torrent con Rayados

A pesar de los rumores sobre una posible salida, Torrent aún tiene contrato vigente con Rayados. El entrenador español firmó contrato hasta junio de 2027 tras llegar a Nueva León, por lo que parece difícil pensar en una salida. Sin embargo, la decisión sería tomada por el propio DT y no por la institución, por lo que en los próximos días podría haber novedades sobre el futuro del estratega de Monterrey.