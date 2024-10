El camino hacia el título: Anselmi analiza el presente de Cruz Azul

El técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, se mostró contento con la victoria de su equipo ante Pumas, a pesar de reconocer que el partido fue más complicado de lo esperado.

“Me hubiera gustado no haber perdido el control en el segundo tiempo; ellos nos sacaron la pelota y nosotros debemos saber mantener la calma. Era muy difícil jugar en esta cancha, pero al final nos impusimos, a pesar de que no fuimos tan dominadores como me hubiera gustado”, admitió el estratega argentino, quien destacó la importancia de sumar tres puntos en una cancha tan complicada como la del Olímpico Universitario.

Te puede interesar: ¡Tragedia en el futbol! Muerto y heridos en pelea entre aficionados

Juan Carlos Osorio le cambió la cara a los Xolos | La Mesa Protagonistas

“Pumas es un equipo que había recibido muy pocos goles, tiene grandes jugadores y a nivel colectivo se desempeña muy bien”, afirmó Anselmi, quien resaltó la capacidad de su equipo para imponerse ante un rival de gran nivel.

Ángel Sepúlveda está en nivel de Selección: Anselmi

El entrenador celeste destacó la importancia de mantener la humildad y el trabajo constante para seguir en la cima del torneo. “Tenemos los pies en la tierra. No podemos relajarnos en el objetivo de ser mejor”, aseguró. Anselmi también tuvo palabras de elogio para Ángel Sepúlveda, autor del primer gol del partido, al que calificó como un jugador con nivel de Selección.

Te puede interesar: Lamine Yamal sufre insultos racistas: le gritan ‘Pu… negro’ en el Bernabéu

Con esta victoria, Cruz Azul consolida su liderato en el Apertura 2024 y se prepara para enfrentar a Santos Laguna en la próxima jornada. “Este era un partido muy difícil para nosotros en esta cancha, habiendo jugado el miércoles, al final nuestra forma, nuestra esencia, estilo, cuando acumulas varios partidos hace que las piernas mermen y no nos volvamos tan dominadores como lo queremos hacer, así que ganar en esta cancha es muy importante”, afirmó Anselmi.

Martín Anselmi busca la ‘excelencia’ en Cruz Azul

El técnico argentino dejó en claro que el objetivo de Cruz Azul es seguir mejorando y buscar la excelencia, a pesar de saber que es una meta difícil de alcanzar. “No es fácil superarte en un partido contra Pumas en su cancha, vamos en búsqueda de la excelencia más allá de que la excelencia es inalcanzable y esa es nuestra presión, nuestra presión es ahora Santos Laguna y ser mejores”, concluyó.