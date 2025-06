¡Le llueven críticas! La leyenda del Porto que destroza a Martín Anselmi

El paso de Martín Anselmi por el FC Porto no ha sido el mejor de los últimos tiempos. Tras asumir el mando del equipo portugués, las expectativas estaban altas, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. La debacle del Porto en el Mundial de Clubes, donde no ganaron un solo partido en su grupo, ha dejado la sombra de una gran decepción en la institución, y la crítica no se ha hecho esperar.

Una de las figuras más emblemáticas del club, Ricardo Quaresma, no se guardó nada al referirse al rendimiento del equipo bajo la dirección de Anselmi. El exfutbolista portugués, muy respetado por la afición del Porto, hizo un análisis tajante sobre lo que sucedió con el equipo y, de paso, lanzó un duro comentario hacia el exentrenador de Cruz Azul. “No es el Porto que estamos acostumbrados a ver ganar. La afición no está contenta”, fueron sus palabras, dejando claro que la gestión de Anselmi no cumplió con las expectativas del club y su hinchada.

La decepción del Porto

El impacto del fracaso ha sido profundo, no solo en la afición, sino también dentro de la misma estructura del equipo. Desde la eliminación temprana en el Mundial de Clubes, el clima en el Dragão se ha vuelto insoportable, y las voces críticas hacia Anselmi han aumentado. Lo peor de todo es que el equipo no solo fracasó a nivel internacional, sino que no logró sumar títulos en las competiciones locales ni pudo clasificarse para la Europa League.

¿Regreso a México?

Lo cierto es que, mientras la presión sobre Anselmi aumenta, su futuro en Porto se vuelve cada vez más incierto. Si bien el contrato del argentino con el club portugués es largo, las malas decisiones y el pobre desempeño en el campo lo han dejado al borde del despido. Con una salida inminente, el mercado mexicano podría abrirle las puertas nuevamente. Se rumorea que equipos de la Liga MX, como Rayados, estarían interesados en contar con sus servicios, lo que podría significar su regreso a México.