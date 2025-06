Despido de Martín Anselmi como DT del Porto le dejaría una MILLONADA a Cruz Azul

Parece que la salida de Martín Anselmi del banquillo del Porto es irreversible . Tras el fracaso del cuadro de los ‘Dragones’ en el Mundial de Clubes 2025, el entrenador argentino ya tuvo una charla con los directivos del equipo, no obstante y a pesar de que ha trascendido el posible cese del estratega, la escuadra de Oporto no ha emitido comunicado alguno sobre la situación con el ex de Cruz Azul.

¿Por qué Porto no despide a Martín Anselmi?

Luego de que le hicieran saber a Martín Anselmi que su proyecto no va más, la destitución del entrenador le costaría una millonada al Porto, la cual asciende a 7,1 millones de euros de los cuales, 3,1 millones le corresponden a Cruz Azul luego de la novela de la cual Anselmi fue protagonista dejando botado al conjunto de La Noria para cumplir el sueño de dirigir en Europa, donde nada más ha firmado fracasos al frente del cuadro blanquiazul.

Con un contrato firmado hasta 2027, la continuidad de Martín Anselmi sigue en suspenso a pesar de que los resultados no acompañaron al estratega de 39 años de edad. Durante la tarde de este 25 de junio, ya le habrían comunicado al DT que no va a continuar al mando del Porto para la Temporada 2025/26 e incluso, ya hay un candidato para llegar al banquillo que quedará vacante. Diversos reportes señalan que el indicado para tomar el mando de los ‘Dragones’ sería Jorge Jesus, entrenador portugués que actualmente se encuentra sin equipo tras haber dejado al Al-Hilal de Arabia Saudita.

En su paso como DT del Porto, Martín Anselmi tiene un registro de 21 partidos dirigidos con una marca de 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

