Martín Anselmi ganó esta fortuna en indemnizaciones luego de su etapa en Cruz Azul

Martín Anselmi cometió un gran error al salir de Cruz Azul en invierno de 2025 y su trágico momento deportivo lo avala. Desde que abandonó la Liga BBVA MX, el entrenador argentino fracasó en todos los clubes donde le tocó dirigir. Duró solo 6 meses en el banquillo del Porto de Portugal y luego fichó por Botafogo, equipo que tuvo menos paciencia y, ante los malos resultados, lo despidió después de solo 4 meses de haber firmado contrato.

Desvincular a Anselmi con un largo contrato por delante fue doloroso para la economía de ambos clubes. Diverses reportes indican que Porto tuvo que pagarle al argentino una indemnización de $4,628,680 de dólares por haber terminado su contrato a mediados de 2025, que en principio, tenía una duración hasta el año 2027.

Martín Anselmi|MexSport

Este monto exacto se repitió en Botafogo, equipo que había firmado al ex Cruz Azul hasta diciembre de 2027. De esta manera, Martín Anselmi acumula $9,257,360 de dólares solamente en indemnizaciones realizadas por sus anteriores clubes. Mientras el técnico campeón de la Copa Sudamericana 2021 con Independiente del Valle recibió su dinero, tanto Porto como el Fogao recibieron un duro golpe económico sin retribución deportiva.

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Las razones por las que Anselmi no triunfó en Porto ni en Botafogo

El director técnico de 40 años tuvo su primera experiencia en Europa dirigiendo al Porto tras haber hecho un gran papel en Independiente del Valle y Cruz Azul. Sin embargo, los resultados irregulares no convencieron a la directiva y la eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 fue el ultimátum para terminar su contrato de manera anticipada.

Por el lado de Botafogo, si bien comenzó con una racha de 3 victorias consecutivas, la misma se cortó con una nueva racha de 6 derrotas continuas. La directiva decidió mantenerlo en el cargo de todos modos, pero la eliminación en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 a manos de Barcelona SC fue el partido que acabó con su contrato en Brasil.

|MEXSPORT

Los números de Martín Anselmi en Porto y Botafogo

Porto

Partidos dirigidos: 21.

Ganados: 10.

Empatados: 6.

Perdidos: 5.

Goles a favor: 32.

Goles recibidos: 25.

Botafogo