¡CONTUNDENTE! Anselmi lanza mensaje a la afición de Cruz Azul

Luego de varios meses de polémica, se dio a conocer el acuerdo entre Cruz Azul y Porto por el traspaso de Martín Anselmi, entrenador que tenía contrato vigente con el cuadro de la Liga BBVA MX y que desde el pasado mes de enero, se vinculó al banquillo del equipo de Portugal en medio de un pleito legal.

Dando por finalizado el tema, el conjunto de La Noria ya puso una fecha límite para que el Porto termine de pagar la cláusula de rescisión de Martín Anselmi, teniendo como plazo hasta abril del 2026 para liquidar el pago del monto acordado.

“Hablamos de un tema personal, un tema un tanto delicado. Dicen que el tiempo lo cura todo y no quiero hablar de eso, es un tema del FC Porto. Algún día me gustaría sentarme y hablarlo. Es un tema delicado, mi familia y yo sufrimos mucho tiempo”, dijo Martín Anselmi en conferencia de prensa previa al juego del Porto ante Boavista, duelo correspondiente a la Jornada 33 de la Primeira Liga.

El mensaje de Martín Anselmi a la afición de Cruz Azul

Sobre la forma en la que dejó a Cruz Azul par ligarse a la escuadra de Europa, Martín Anselmi volvió a ser contundente, asegurando que siempre existió un acuerdo con La Máquina, mismo que no fue respetado, no obstante, aseguró que su cariño hacia el conjunto Cementero sigue ahí.

“Las cosas son como son y, como dije el día que me presenté en el FC Porto, hubo un acuerdo que no se respetó. Luego hubo una situación límite, pero las partes llegaron a un acuerdo por la misma cantidad, porque ya había un acuerdo. Dejen de mentirle a la gente, no hay quiebra, ni acuerdo de confidencialidad, nada. Este es el acuerdo, las cifras están ahí.

“No puedo ser insolvente si el FC Porto me apoya. No quiero ir en contra de mi anterior club; tengo mucho cariño por Cruz Azul y su afición, por eso fue un tema tan delicado para mí. Es imposible que olvide jamás a la afición de Cruz Azul”, puntualizó el DT de 39 años de edad.

