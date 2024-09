Martín Anselmi se rompe tras recibir la noticia del fallecimiento de su abuela

La Máquina de Cruz Azul sigue en plan grande en este Apertura 2024 y a pesar de que perdió el invicto a media semana en su visita al Atlético de San Luis, se mantuvo en el liderato, regresó a la victoria y aún cuenta con el invicto en casa tras derrotar al Guadalajara en el estadio Azul, duelo correspondiente a la Jornada 9 del fútbol mexicano.

Un triunfo muy emotivo con anotación del capitán Ignacio Rivero y con dedicatoria especial a Martín Anselmi por parte de los jugadores tras darse a conocer la noticia que el técnico argentino perdió a su abuela en el día que su madre cumple años.

“No, no me quiero emocionar, ya lo hecho en el vestuario, fue un día especial, hoy, es el cumple de mi mamá y perdió a su mamá, mi abuela, en el día de su cumpleaños, me emocioné por qué me regalaron el triunfo y me lo dedicaron, yo se lo quiero dedicar a mi abuela”, mencionó Martín Anselmi en conferencia de prensa.

Anselmi reconoce a la afición de Cruz Azul

Por otro lado el técnico argentino destacó el apoyo de la gente y la afición que en este torneo se ha conectado mucho con la Máquina y sus jugadores a lo largo de la campaña, algo que no fue excepción frente al Guadalajara.

“Por un lado y lo charlamos con los jugadores antes de salir del hotel, somos el equipo capitalino qué más afición trae a su estadio y estamos orgullosos de representarlos y como nos hacen sentir desde la tribuna, significa que esa unión entre jugadores y lo que representa, evidentemente le llega al corazón del hincha, el hincha es exigente y ganarse el corazón de cualquier hinchada no es fácil, sin lugar a dudas que para nosotros es un Plus, este triunfo es para ellos”, puntualizó el entrenador celeste.

Por ahora, Cruz Azul se mantiene como líder del torneo con 22 unidades, dos más que Rayados de Monterrey qué es el equipo que le sigue los pasos en la segunda posición.

