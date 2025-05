Martín Demichelis explotó y habló de Sergio Canales

Martín Demichelis explotó ante las críticas que ha recibido sobre que se mantiene el conflicto con Sergio Canales, además de las especulaciones sobre su futuro en el banquillo del Monterrey.

Incluso el estratega argentino encaró a la prensa que le cuestionó que algunos de los futbolistas del conjunto regiomontano se habrían negado a entrenar esta semana tan importante en la que se define el último boleto a los cuartos de final del Clausura 2025.

“Me gustaría que te hagas cargo y que me digas qué jugador no quería entrenar, porque si vamos a generalizar, ¿quién dice? ¿Vos me aseguras que un jugador no quería entrenar? Decime nombre y apellido, pero decime, yo me hago cargo de lo que digo”, dijo Demichelis.

Demichelis aclara su situación con Canales

El técnico de los Rayados no pudo ocultar su malestar ante las preguntas, pero recalcó que no tiene ningún problema con el mediocampista español, quien se ha perdido los últimos cinco partidos por una lesión luego de patear una puerta de vidrio tras una aparente discusión después de un entrenamiento.

“Si existiese una muy mala relación entre Sergio Canales y Martín Demichelis, yo apartaría al jugador para que no se entrene con el grupo, absolutamente no pasa nada de eso, hemos empezado hablando en la semana con Sergio, como hablo con todos, me alegró verlo bien”, comentó.

Canales regresa a las canchas

El estratega del Monterrey aseguró que el ‘Mago’ ha entrenado muy bien estos dos últimos días, por lo que todo apunta a que volverá a jugar en el duelo contra el conjunto de la UNAM,

“Uno siente cuando habla con el jugador de si está cercano a estar o no, y su gran deseo de poder estar nos tranquiliza a nosotros, estar afuera y sobre todo por una lesión, es frustrante”, explicó.

Finalmente reconoció que entiende que un equipo como los Rayados provoque este tipo de rumores, incluyendo su posible salida para la llegada del técnico español Julen Lopetegui.

“Como entrenador me baso pura y exclusivamente en lo real, no en lo hipotético. Lo de Julen lo había respondido tiempo atrás, que era una cosa completamente hipotética”, concluyó.

