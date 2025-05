OFICIAL: La serie de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2025 que transmitirá TV Azteca

Estamos a unos cuantos días de que inicien los Cuartos de Final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de que se defina el último equipo participante, iniciarán los ocho equipos su lucha por levantar el título.

Los partidos definidos hasta el momento son: América vs Pachuca, Cruz Azul vs León y Tigres vs Necaxa. Todos los juegos se disputarán a ida y vuelta para definir a los clasificados a semifinales, en caso de quedar empate avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla.

Los partidos de Cuartos de Final que transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS

Para los Cuartos de Final, la emoción regresará a las pantallas de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes, totalmente en vivo y gratis.

El primer partido de ida de los Cuartos de Final que podrás ver EN VIVO y GRATIS es el Necaxa vs Tigres. El encuentro se jugará en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Para los juegos de vuelta, podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Necaxa. El encuentro se jugará en el Estadio El Volcán.

Los encuentros tendrá el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Zague. Recuerda que los podrás ver por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Por el momento, no se ha confirmado la fecha ni el horario de los juegos, se espera que una vez que se defina al último clasificado a los Cuartos de Final, la Liga BBVA MX pueda dar a conocer el día y la hora en que se disputarán los encuentros.

Aunque, sin tener horarios y días confirmados de cada juego, los encuentro de ida se disputarán entre semana, siendo el miércoles 7 y jueves 8 de mayo de 2025 los dos días elegidos. Mientras que los juegos de vuelta se disputarán hasta el fin de semana, el sábado 10 y domingo 11 de mayo de 2025.