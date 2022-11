Martín Demichelis: Nuevo entrenador de River Plate

A tan solo un día después del adiós oficial de Marcelo Gallardo como Director Técnico del Club Atlético River Plate tras una victoria de cuatro por cero ante el Real Betis Balompié en un torneo amistoso, se ha anunciado que el conjunto “Millonario” tiene nuevo estratega, se trata del ex futbolista argentino Martín Demichelis.

Demichelis llega a la escuadra de Buenos Aires procedente del Bayern Múnich, en donde, desde 2019, se desempeñaba como entrenador del equipo filial que milita en la cuarta división del futbol alemán, por lo que el timonel tendrá su primera aventura en un banquillo de primera división con la escuadra argentina.

Cabe mencionar que aún no hay anuncio oficial por parte de River Plate, sin embargo, fue la cuenta oficial del propio Bayern Múnich, que confirmó la salida de Demichelis, por lo que aún se desconoce el periodo por el que el nuevo timonel estará ligado a la institución y las personas que lo acompañarán en esta nueva aventura como parte de su cuerpo técnico.

“Llegué a Europa como jugador de River al FC Bayern, ahora voy en sentido contrario como entrenador. ¡Qué historia tan increíble! Estoy orgulloso de haber formado parte de la familia del FC Bayern en dos ocasiones y agradezco a todos los que lo hicieron posible y me acompañaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero la gran tarea en el club de mi corazón”, fueron las palabras del ahora ex entrenador del Bayern Múnich II en entrevista para el conjunto alemán.

El #FCBayern y Martín Demichelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación, el @RiverPlate de Buenos Aires, a petición propia, para asumir el cargo de entrenador principal. Su sucesor será Holger Seitz.



Por su parte, Hasan Salihamidžić, director deportivo del FC Bayern declaró:

“Martín ha recibido una oferta para convertirse en entrenador de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. No queríamos negarle esta gran oportunidad y hemos accedido a su petición de rescindir su contrato.”

