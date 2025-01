Martín Demichelis: No por vestir de traje el equipo juega mejor

Entre las múltiples preguntas que se le hicieron al director técnico del Monterrey, Martín Demichelis, después del empate contra el Toluca, por la Jornada 2 del Clausura 2025, hubo una que se enfocó en su imagen, lejos de los futbolístico. Cuando se le cuestionó sobre quién elige sus outfits para salir al banquillo cada semana, el argentino dio una respuesta contundente y curiosa.

“No te creas que cambio mucho (vestido informal). Es parte de mi ser, podría vestirme de chandal y está bien. Me gusta el día del partido ponerme un saco y unos zapatos y no por eso el equipo va a jugar mejor”, comentó entre risas.

Los refuerzos de los Rayados de Monterrey

Ya con respecto a lo deportivo, el estratega sudamericano abordó el tema de los refuerzos y la plantilla que se ha conformado junto a la directiva del club regiomontano.



“Lo de Carlos (Salcedo), se incorpora la semana siguiente. Ya llegó a Monterrey y es un jugador que lo necesitamos y a la espera de que pueda sumarse. Entiendo que no ganar el primer partido de local genera un descontento. (Toluca) es uno de los equipos que más goles hizo el torneo pasado y hoy no nos dominó. No vinimos a defendernos y la falta de gol se va a corregir cuando estemos mejor físicamente. Hoy salen (Nelson) Deossa y (Ricardo) Chávez desde el inicio y les falta aceitarse. Eso te lo da el rodaje de la competencia”, expuso.

Profundizó: “No había pasado como futbolista por esta liga. No tenía ese sentido con México y menos con Monterrey. Llegamos y nos sentimos felices. Yo trabajo de forma mancomunada con la directiva. Si no estuviese feliz, levanto la mano y renuncio. Pedí el reemplazo de Brandon (Vázquez), pero no obedece solo a una petición. Tenemos un muy buen plantel con ambición, que se quedó dolido por perder una final por detalles y vamos por un mejor funcionamiento”.



Demichelis habla sobre el jugador mexicano

Preguntado sobre sus impresiones del clásico jugador mexicano, a partir de lo que ha visto estos meses, el también exfutbolista sudamericano ofreció algunas conclusiones que favorecen a la causa albiazul, que defiende desde el 2024.

“El perfil del futbolista mexicano, te hablo de la experiencia que tengo con el jugador a diario. Nuestro plantel es muy profesional desde la conducta. Desde Héctor Moreno, Sergio Canales, que son los capitanes, son extremadamente profesionales. Físicamente, pueden hacer muchas cosas en la nutrición y conmigo no van a jugar. El plantel es muy profesional”, finalizó.