Braulio Luna: “Martino debería irse de México si no le gana a EEUU”

Para el ex futbolista Braulio Luna la continuidad del técnico Gerardo “El Tata” Martino depende del partido que tendrá la Selección Mexicana ante los Estados Unidos en estos últimos juegos de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes , el también ex seleccionado mexicano habló de lo que hay en juego en esta Fecha FIFA para el representativo nacional y su seleccionador.

“El primer partido es contra Estados Unidos, no puede ser un parámetro ya que si México pierde contra ellos, lo tienes que echar. Ya después ves quién se hace cargo de los otros dos partidos… Lo ideal es que gane y si no se gana que aún así se califique, puede ser que esté en duda. Si viene una catástrofe se tienen que ir todos, no solo el ‘Tata’ Martino, esa es una realidad, pero lo que sí veo es que se va a quedar”.

Luna entiende que es urgente que la Selección Azteca corte la racha de derrotas consecutivas contra el equipo de las Barras y las Estrellas, el cual vendrá fortalecido en lo anímico.

Braulio y la rivalidad con Estados Unidos

El ex futbolista de los Pumas, América, Necaxa, entre otros clubes, opinó sobre el debate de si la liga estadounidense ya alcanzó el nivel del balompié azteca.

“Claro que han crecido, sería tonto de nuestra parte decir que no han crecido, pero no podemos llegar a la conclusión de que la MLS ya superó a la Liga MX, hay parámetros que indican que la Liga MX está arriba de la MLS, no nos vamos a hacer tontos. Aunque es de llamar la atención que hay dueños que tienen equipos en Inglaterra, Italia y el trampolín principal ya no es México, ya a veces es la MLS”.

Braulio Luna recordó aquel episodio negro en el futbol mexicano cuando la Selección cayó ante los Estados Unidos en los octavos de final del Mundial Corea-Japón 2002, en donde era parte aquel equipo que dirigía el “Vasco” Aguirre.

“Creo que hubo exceso de confianza y creo que en ese momento tuvimos que jugar más inteligentes, el entrenador que era Javier (Aguirre) en ese entonces propuso tener la pelota y esperar a Estados Unidos, yo hubiera ido por todo lo contrario, hubiera desgastado a Estados Unidos desde el minuto uno, hubiera tratado de jugar a otro ritmo”.

Finalmente, señaló que ve muy complicado que “Chicharito” vuelva a vestir la playera de la Selección Azteca mientras Gerardo Martino sea el entrenador, a menos de que hubiera muchas lesiones y el atacante del Galaxy estuviera en un gran nivel.

“Algo fuerte pasó, porque entendemos lo de Jiménez, que aunque estuviera Javier (Hernández), jugaría Raúl, pero lo que veo es que lo de Javier es el ego, la soberbia que ha mostrado y del otro lado también es lo mismo, del ego y soberbia del Tata. No hay manera de que regrese a la Selección, tendría que ser algo fortuito”.