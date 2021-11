Gerardo Martino no busca firmar el empate ante Estados Unidos

La Selección Azteca finalizó la preparación antes de encarar el partido más complicado de la eliminatoria a la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando visite a Estados Unidos en Cincinnati. El técnico de México, Gerardo Martino, tuvo conferencia de prensa previo al compromiso.

Se le cuestionó sobre si firmaría el empate en territorio estadounidense tomando en cuenta las bajas en la defensa central, los antecedentes en aquel país y los últimos resultados contra esa selección que son de dos derrotas en las finales de Nations League y Copa Oro.

“No se me ocurre que eso sea justificativo para las necesidades de firmar un empate. Durante tres años he estado escuchando que México tiene que salir a buscar el quinto partido en un mundial como objetivo, imagínate cómo es de contrapuesto ese objetivo, respecto a tener que salir a buscar un empate en eliminatoria más allá del rival que sea. Nunca empezamos un partido con los deseos de que no lo vayamos a ganar o por lo menos con los deseos de qué un empate nos viene bien. No vamos a enfrentar el partido de mañana pensando en el empate” respondió Tata Martino.

Los defensores de la tricolor tendrán una dura tarea

La defensa azteca deberá tratar de detener al delantero mexicoamericano Ricardo Pepi, quien viene de marcar 13 goles con el FC Dallas en la temporada de la MLS y ya acumula 3 goles en 4 compromisos del octagonal de Concacaf. El atacante de Estados Unidos prefirió jugar por dicha selección que por México, hecho que no le genera sensaciones negativas a Martino.

“Yo nunca he hablado con Pepi y Pepi tiene las mismas opciones que el resto de muchachos que pueden optar por jugar por Estados Unidos o por México y a veces se deciden por uno u otro país, es una decisión personal y en todo caso compartida con su familia” finalizó el técnico argentino.