¡LO DISFRUTA AL MÁXIMO! La reacción de Martinoli al fracaso del América

El Club América vivió uno de los cierres de temporada más amargos en su historia reciente, luego de ser eliminado de las tres competencias en las que participó. Todo comenzó el pasado 8 de abril, cuando fueron superados por Cruz Azul en las semifinales de la Concacaf Champions Cup con un marcador global de 2-1. Aquel revés ante su acérrimo rival capitalino encendió las alarmas en Coapa, ya que América llegaba como uno de los favoritos al título continental.

Lejos de recuperarse, el equipo dirigido por André Jardine terminó cayendo en la gran final de la Liga BBVA MX frente al Toluca. En una serie cerrada, el conjunto escarlata se impuso con autoridad con un global de 2-0, arrebatándole al América la posibilidad de levantar el tetraicampeonato y dejando al equipo sin consuelo en el torneo local.

Y cuando parecía que al menos podrían redimirse con el boleto al Mundial de Clubes 2025 , el cuadro azulcrema volvió a tropezar. En el duelo clave frente al LAFC, el América se puso al frente en el marcador, pero el conjunto estadounidense empató dramáticamente al minuto 89 y terminó ganando en tiempo extra por 2-1, arrebatándoles el último objetivo internacional del semestre. Tres torneos, tres eliminaciones, una seguidilla que deja un sabor muy amargo para la afición americanista.

La reacción de Christian Martinoli tras el fracaso americanista

Ante esta debacle, las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los más críticos fue el reconocido narrador Christian Martinoli, quien durante la transmisión de Los Protagonistas no se guardó nada. “Los borraron”, sentenció con firmeza, en alusión a que el América quedó fuera de las tres competencias que disputó. Martinoli, fiel a su estilo directo y sin filtros, no ocultó su satisfacción, especialmente considerando que su equipo, el Toluca, fue quien se coronó campeón del fútbol mexicano. Su doble alegría, por la caída del América y el título de los Diablos Rojos, fue evidente durante su intervención en el programa.

Con este cierre, el Club América enfrentará un verano lleno de cuestionamientos, posibles cambios y la presión de su afición, que exige resultados inmediatos. El proyecto de Jardine, que parecía sólido hace apenas unas semanas, ahora se tambalea tras un triple fracaso que quedará marcado en la memoria de los seguidores azulcremas.

