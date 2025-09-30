OFICIAL: Jugador estrella del Puebla es convocado a la Selección Nacional

El defensa chileno Nicolás Díaz, que milita en el Club Puebla de la Liga BBVA MX , ha sido convocado por la selección mayor de Chile para la ventana FIFA de octubre, en la que La Roja disputará un nuevo Clásico del Pacífico frente a Perú. La convocatoria fue anunciada en la nómina oficial publicada por la federación.

Te puede interesar: Chuy Corona confiesa que estuvo a punto de llorar en su partido de despedida

Necaxa vs Pachuca EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¿Cuándo y dónde jugará Nico Díaz y Chile contra Perú?

El encuentro ante la selección peruana está programado para el 10 de octubre y se jugará en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, dentro de la agenda de amistosos de la fecha FIFA. La inclusión de Díaz figura entre las novedades de una lista que mezcla futbolistas con experiencia y caras nuevas, en un proceso que busca ampliar el abanico defensivo del cuerpo técnico.

Díaz, de 26 años y formado en Chile, aterrizó en el Puebla este año tras pasos previos en el fútbol chileno y mexicano; su buena adaptación a la estructura franjiazul y su rendimiento en la Liga BBVA MX le valieron la llamada del seleccionador. Como zaguero central zurdo, aporta salida limpia desde atrás, juego aéreo y despliegue por el costado, características por las que fue observado de cerca por los responsables de La Roja.

¿En qué beneficia al Puebla la convocatoria de Nicolás Díaz?

Para el Club Puebla la citación es positiva, ganan prestigio al ver a uno de sus jugadores más reconocido a nivel internacional. Desde el punto de vista personal, la convocatoria representa una oportunidad para que Díaz afiance su posición en la selección absoluta y compita por un lugar en la zaga titular, especialmente en un duelo con tanta historia e intensidad como el que medirá a Chile y Perú.

Las expectativas ahora pasan por ver cómo el técnico utiliza a los defensores citados y si Nicolás Díaz podrá aprovechar la ventana internacional para consolidarse en el plantel nacional. Con la mirada puesta en el Clásico del Pacífico, la presencia de Díaz añade opciones tácticas y competencia en un sector donde Chile busca recuperar solidez en defensa de cara a los próximos desafíos del ciclo.

Te puede interesar: Los dos equipos que asegurarían su lugar a la Fase Final del Apertura 2025 en la Jornada 12